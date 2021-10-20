Özçekim sırasında esnafın telefonunu çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da sosyal medyada tanıtacakları yalanıyla özçekim yaptıkları esnafın cep telefonunu "yankesicilik" yöntemiyle çaldığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde döner satışı yapan esnaf Ercan T. (23), iş yerine gelen iki kişinin sipariş verdikten sonra sosyal medyada ünlü yapacakları bahanesiyle yanına yaklaşıp özçekim yapıp ayrılmasının ardından cebindeki telefonunun olmadığını fark etti.

Ercan T, iki kişinin yankesicilik yöntemiyle cep telefonunu çaldığı iddiasıyla polise ihbarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla iki şüphelinin kiralık bir otomobille olay yerinden ayrıldıklarını belirledi.

Aracın kiralandığı şirkete giden ekipler, zanlılar Kenan E. (19) ve Mert İ'yi (19) otomobili teslim etmek için geldikleri sırada yakaladı. Çalınan cep telefonu ise bulunamadı.

Yapılan araştırmalarda Ercan T'nin cep telefonundaki uygulama marketinden 1200 lira tutarında oyun indirilip şüphelilerden Mert İ'nin telefonuna aktarıldığı tespit edildi.

Bu arada, şüphelilerin aynı gün çorap satın alma bahanesiyle gittikleri Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'ndeki mağazanın sahibi Songül A'yı oyalayarak tezgah üzerindeki cep telefonunu çaldıkları ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis ekipleri, tutuklanan iki şüpheliyle birlikte hareket ettiğini belirlediği Sami E'yi (22) yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.