Komşu iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da komşu iki aile arasında çıkan kavgalarda iki kişi bıçakla yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde komşu iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada bıçakla yaralanan Gazi Yanar, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Haber üzerine hastaneye giden komşular arasında Acil Servisi önünde tekrar kavga çıktı. Bu kavgada göğsünden bıçakla yaralanan Mihriban Uzan, hastanede tedaviye alındı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri ile kavga sırasında havaya tabancayla ateş açan bir otomobildeki 3 şüpheli arasında kovalamaca yaşandı. İsmi öğrenilemeyen zanlılar, kovalamaca sonucu PTT Evleri Mahallesi'nde yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de Yanar'ı yaraladığı iddia edilen E.Ç. ve Uzan'ı bıçakladığı öne sürülen G.Y'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.