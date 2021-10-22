7. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı, 200 yayınevi ve 150 yazarın katılımıyla başladı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 7. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı düzenlenen törenle kapılarını açtı.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi'ndeki fuar, 200 yayınevi, 150 şair ve yazar ile kitapseverler ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, fuarın açılışında, sosyal medya kullanımının bu kadar yoğun olduğu bir dönemde fuara gösterilen ilginin sevindirici olduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in ilk emrinin "Oku" olduğunu hatırlatan Özdemir, fuarın tüm insanlığa hayırlı olması temennisinde bulunarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de şair Abdurrahim Karakoç'un "Biraz da Kitaplar Seni Okusun" şiiriyle başladığı konuşmasında ebediyete intikal eden şair ve yazarları rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Kahramanmaraş'ın kadim ve hikayesi olan bir şehir olduğunu ve çok değerli insanlar yetiştirdiğini anlatan Güngör, şunları kaydetti:

"Bu hafta şiir ve edebiyatın başkentinde 2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri etkinliğimizi gerçekleştirdik ve geçen yıl başlattığımız bu etkinliğimiz, her yıl artarak devam ediyor. Geleceğe dönük çok büyük ümitler veriyor. Burada var olan bu değerimizi yıllardan beri ecdadın bize emanet ettiği, miras bıraktığı bu değerimizi UNECO'ya mal etmek için yoğun bir çaba harcıyoruz. Bu yıl çok büyük gayretle bu yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Yedek listeye dahil olarak inşallah önümüzdeki yıl UNESCO yaratıcılık şehirler ağına Kahramanmaraş'ımızı dahil ederek bu değerimizi uluslararası arenaya da çıkarmış olacağız."

Konuşmaların ardından fuar, açılış kurdelesi kesilerek kitapseverlerin hizmetine açıldı.

Törene, Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ve kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.