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30 YILLIK SORUN ÇÖZÜLÜYOR

Habermetre - Haberler | Toplum
30 YILLIK SORUN ÇÖZÜLÜYOR

30 YILLIK SORUN ÇÖZÜLÜYORYaklaşık 30 yıllık parke taşlarla atıl bir durumda olan sokağın sakinleri, kısa bir süre önce Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'a taleplerini ilettiler.

YALOVA (Habermetre) - 30 YILLIK SORUN ÇÖZÜLÜYOR

Yaklaşık 30 yıllık parke taşlarla atıl bir durumda olan sokağın sakinleri, kısa bir süre önce Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'a taleplerini ilettiler. Başkan Vekili Tutuk'un talimatları ile kısa sürede başlayan çalışmalarda sona gelindi. Salı Çıkmazı'nda ömrünü tamamlamış olan parke taşların sökümü ile başlatılan çalışmanın ardından yeni parke taşların dizim işlemlerine kısa sürede başlandı. Parke taşların diziminin bitimiyle 30 yıllık sorun çözümlenmiş olacak. Mavi Sokak da Kaldırımlar Yenileniyor

Şehrin birçok noktasında yoğun bir şekilde çalışmalar yapan ve çalışmalarını her geçen gün arttıran Yalova Belediyesi ekipleri, Dere Mahallesi Mavi Sokak'ın tretuvarını yeniliyor. Yapılan tretuvarlarda prizma taşlar kullanırken, çalışmaların bitimiyle kaldırımlar modern bir görünüme kavuşacak.

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