28.10.2021 Basın Duyurusu (29 Ekim Cuma Günü Yapılacak Olan Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Kapsamında Trafiğe Kapatılacak Yollar)

ELAZIĞ (Habermetre) - 29 Ekim Cuma günü ilimizde yapılacak olan Cumhuriyet Bayramı Emniyet Tedbiri kapsamında güvenlik tedbirlerinden dolayı vatandaşlarımızın etkinliğin yapılacağı alana yakın yollarda giriş ve çıkışlarda mağdur olmaması adına etkinlik süresince trafiğe kapatılacak olan yollar ve alternatif güzergahlar aşağıda belirtilmiştir.

29. 10. 2021 CUMA GÜNÜ SAAT: 07: 00 İLE ETKİNLİK BİTİMİNE KADAR KAPATILACAK OLAN YOLLAR

İnaloğlu Caddesinde: İnaloğlu Caddesi ile İstasyon kavşak keşisimi- 83 kavşak,

Hintlibaba Caddesi: Tamamı kapatılacak.

Alternatif olarak; Elazığ bulvarı ile Ali Emiri Caddesine verilecektir.

Büyükalp Caddesi: Tamamı kapatılacak.

Alternatif olarak; Elazığ Bulvarı ile Ali Emiri Caddesine verilecektir.

İstasyon Caddesi; İstasyon Caddesi- İnaloğlu Caddesi kesişimden ile Kışla- İstasyon kesişimi kapacaktır.

Kışla Caddesi; İstasyon Caddesi- Kışla Caddesi kesişimden kapacaktır.

Alternatif olarak Gevran ve Akkoyunlu caddesi takiben Elazığ caddesi caddesine verilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet