Yurt dışı telefonlar ne zaman açılacak? 2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar? IMEI kayıt sıfırlama tarihi ne zaman?

Yurt dışından getirilen akıllı telefonlar, Türkiye'de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilmeye devam ediyor. Artan cihaz fiyatları ve döviz kurları nedeniyle yurt dışı telefonlara olan ilgi yükselirken, IMEI kullanım süresi, kayıt ücretleri ve yılbaşı sıfırlaması gibi konular da her yılın sonunda yeniden gündeme geliyor. 2026 yılına girerken "telefonlar ne zaman açılacak?", "IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu?" ve "kullanım süresi sıfırlanır mı?" soruları netleşmiş durumda.

YURT DIŞI TELEFONLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yurt dışından satın alınan ve Türkiye'ye getirilen cep telefonları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından belirlenen kurallar doğrultusunda 120 gün boyunca kayıt yaptırılmadan kullanılabiliyor. Bu süre, takvim yılı esas alınarak hesaplanıyor.

2026 Yılı İçin Kritik Takvim

IMEI kullanım hakkı 1 Ocak itibarıyla sıfırlanıyor

2025 yılında süresi dolan cihazlar, 2026 başında yeniden şebekeye açılıyor

Teknik ve sistemsel yoğunluk nedeniyle açılma işlemleri Ocak ayının ilk haftasına kadar yayılabiliyor

Bu uygulama sayesinde kullanıcılar, aynı cihaz için:

Bir yıl içinde 120 gün

Yeni yılın başlamasıyla birlikte yeniden 120 gün

olmak üzere toplamda 120 + 120 gün kullanım hakkı elde edebiliyor.

Açılma Süreci Neden Hemen Gerçekleşmeyebilir?

Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2026'da da, IMEI sıfırlama işlemleri kademeli şekilde uygulanabilir. Özellikle yılın ilk günlerinde:

Operatör sistemlerindeki yoğunluk

Merkezi IMEI veri tabanı güncellemeleri

nedeniyle bazı cihazlar birkaç gün gecikmeli olarak açılabilir.

2026 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Yurt dışından getirilen bir telefonun Türkiye'de kesintisiz ve yasal olarak kullanılabilmesi için IMEI kaydının yapılması zorunludur. Bu işlem, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilir ve belirlenen harç bedelinin ödenmesini gerektirir.

Cumhurbaşkanı Kararı ile 2026 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı %18,95 olarak belirlendi. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından:

2025 IMEI kayıt ücreti: 45.614 TL

2026 IMEI kayıt ücreti: 54.258 TL

Bu artışla birlikte IMEI kayıt ücreti, yurt dışından telefon getirmeyi düşünen kullanıcılar için önemli bir maliyet kalemi olmaya devam ediyor.

YILLARA GÖRE IMEI KAYIT ÜCRETLERİ

2012 – 100 TL

2013 – 115 TL

2014 – 119 TL

2015 – 131 TL

2016 – 138 TL

2017 – 149 TL

2018 – 500 TL

2019 – 1.500 TL

2020 – 1.838 TL

2021 – 2.006 TL

2022 – 2.732 TL

2023 – 6.091 TL

2023 (ikinci yarı) – 20.000 TL

2024 – 31.692 TL

2025 – 45.614 TL

2026 – 54.258 TL

IMEI KAYIT SIFIRLAMA TARİHİ NE ZAMAN?

IMEI kullanım süresinin sıfırlanması, her yıl olduğu gibi takvim yılı değişimiyle gerçekleşir. BTK tarafından tanımlanan 120 günlük süre, yıl bazlı olduğu için yeni yıl başladığında otomatik olarak yenilenir.

2026 IMEI Sıfırlama Takvimi

Resmi sıfırlama tarihi: 1 Ocak 2026

Fiili açılma süreci: 1–7 Ocak 2026 aralığı (yoğunluğa bağlı)

Bu süreçte:

Süresi dolmuş IMEI'ler yeniden şebekeye tanımlanır

Kullanıcılar ek bir başvuru yapmadan telefonlarını kullanabilir