TOKİ UŞAK KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Uşak kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Uşak kura sonuçları isim listesi!

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Uşak'ta inşa edilecek toplam 2 bin 558 konut için hak sahiplerinin belirlendiği TOKİ kura çekimi, 24 Şubat Salı günü gerçekleştirildi. Kura, Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda saat 11:00'de düzenlendi. Peki, TOKİ Uşak kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Uşak kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ UŞAK KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

Kura sonucunda, Uşak merkez ve ilçelerinde yapılacak sosyal konutların yeni sahipleri netleşmiş oldu. Vatandaşlar, kura sonuçlarını hem TOKİ'nin resmi internet sitesi hem de e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle kolayca öğrenebilecek. Asil ve yedek listede yer alan kişiler burada listeleniyor olacak.

TOKİ Uşak KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Uşak kura sonuçlarına erişmek oldukça basit bir şekilde yapılabiliyor. Hak sahipleri, aşağıdaki kanallardan sonuçlarını kontrol edebilir:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr üzerinden "Kura Sonuçları" bölümüne girerek T.C. kimlik numarasıyla sorgulama yapılabilir.

e-Devlet Kapısı: Başvuru sahipleri T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle e-Devlet üzerinden asil veya yedek listede olup olmadıklarını görüntüleyebilir.

Bu yöntemler sayesinde vatandaşlar, kura sonuçlarına dair bilgiye hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabiliyor.

TOKİ Uşak KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Uşak'ta gerçekleştirilen kura sonucunda hak sahipleri tam olarak belirlendi. Asil ve yedek listelerde yer alan isimler, TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden yayımlandı.

Her başvuru sahibi T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yaparak asil veya yedek listede yer alıp almadığını kontrol edebilir. Bu sayede konut hak sahipliği kesinleşmiş oluyor.

UŞAK'TA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Uşak'ta toplam 2 bin 558 sosyal konut, merkez ve ilçelere dağıtılacak şekilde planlandı. İlçelere göre konut sayısı şöyle belirlendi:

Merkez: 1.570 konut

Banaz: 300 konut

Eşme: 300 konut

Karahallı: 100 konut

Sivaslı: 94 konut

Sivaslı Pınarbaşı: 94 konut

Ulubey: 100 konut

Bu dağılım ile Uşak genelinde vatandaşların konut sahibi olma imkânı artırılmış ve farklı ilçelerde modern yaşam alanları sunulacak şekilde planlama yapılmıştır.

UŞAK TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ'nin açıklamasına göre 2025 yılında satışa sunulacak Uşak sosyal konutlarının fiyatları ve büyüklükleri de netleşti. Daire tiplerine göre fiyat ve metrekareler şu şekilde:

1+1 Daireler: Ortalama 55 metrekare, fiyat 1.500.000 TL

2+1 Daireler: Ortalama 85 metrekare, fiyat 1.700.000 TL'den başlıyor

3+1 Daireler: Ortalama 105 metrekare, fiyat 1.800.000 TL ile 3.000.000 TL arasında değişiyor

Konutlar zemin + 4 kat olarak inşa edilecek ve modern mimarisiyle dikkat çekecek. Bu fiyatlar ve büyüklükler, vatandaşların konut sahibi olmasını daha ulaşılabilir kılmayı hedefliyor.