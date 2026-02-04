TOKİ KIRŞEHİR KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Kırşehir kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Kırşehir kura sonuçları isim listesi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, TOKİ Kırşehir kura çekimi 4 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 11:00'de Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Peki, TOKİ Kırşehir kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Kırşehir kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ KIRŞEHİR KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

Noter huzurunda yapılan kura çekiminin ardından asil olarak belirlenen hak sahipleri, aynı gün içinde hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek. TOKİ Kırşehir kura sonuçları, noter onayı tamamlandıktan sonra resmi olarak TOKİ web sitesi ve e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Böylece başvuru sahipleri, kura sonuçlarını güvenilir ve resmi kaynaklardan hızlı bir şekilde görebilecek.

TOKİ KIRŞEHİR KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Kırşehir kura sonuçlarını öğrenmek için başvuru sahipleri birkaç adımı takip edebilir:

Öncelikle, TOKİ'nin resmi web sitesine girerek kura sonuçları sayfasını ziyaret etmek gerekiyor. Aynı zamanda e-Devlet üzerinden de sorgulama yapmak mümkün. e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak, "TOKİ Kura Sonuçları" bölümünden hak kazanıp kazanmadığınızı görebilirsiniz.

Noter onayı tamamlandıktan sonra açıklanan sonuçlar kesin sonuç niteliği taşıyor, bu nedenle sadece resmi kaynaklardan kontrol edilmesi tavsiye ediliyor.

TOKİ KIRŞEHİR KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ) İÇİN TIKLAYINIZ





TOKİ KIRŞEHİR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından isim listesi hak sahiplerinin kontrolü için ilan edilecek. Kırşehir'de hak kazanacak olan kişiler, kendi adlarının listede olup olmadığını kontrol ederek daire sahibi olma sürecini başlatabilecek.

Kura sonuçları ilçelere göre dağılım gösteriyor. Merkez ilçede 900 konut, Özbağ'da 63 konut, Akpınar'da 40 konut, Boztepe'de 60 konut, Çiçekdağı'nda 220 konut, Kaman'da 150 konut ve Mucur'da 200 konut hak sahiplerine tahsis edilecek. Hak sahipleri, kura sonuçlarını resmi TOKİ web sitesi veya e-Devlet üzerinden takip ederek öğrenebilecek.

KIRŞEHİR TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?

Kırşehir'de TOKİ tarafından yapılacak sosyal konutlar, uygun ödeme koşullarıyla satışa sunulacak. TOKİ, konutları %10 peşinat ve 240 aya kadar vade imkânıyla alıcılara sunuyor.

Fiyatlar, daire tipine göre değişiklik gösteriyor. 1+1 dairelerin fiyatı ortalama 1.800.000 TL olurken, 2+1 daireler 2.200.000 ile 2.650.000 TL arasında olacak. Kesin fiyatlar, ihale süreci tamamlandıktan sonra ilan edilecek ve hak sahiplerine ödeme planı detaylı şekilde açıklanacak.

KIRŞEHİR'DE HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Kırşehir'de ilçelere göre dağılım şu şekilde olacak:

Kırşehir Merkez: 900 konut, projenin adı Kırşehir Merkez 900/500000 Sosyal Konut Projesi, satış işlemleri Halk Bankası aracılığıyla yapılacak.

Kırşehir Merkez (Özbağ): 63 konut, projenin adı Kırşehir Merkez Özbağ 63/500000 Sosyal Konut Projesi, satış işlemleri Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleşecek.

Akpınar: 40 konut, proje adı Kırşehir Akpınar 40/500000 Sosyal Konut Projesi, Ziraat Bankası üzerinden satışa sunulacak.

Boztepe: 60 konut, proje adı Kırşehir Boztepe 60/500000 Sosyal Konut Projesi, Ziraat Bankası aracılığıyla hak sahiplerine tahsis edilecek.

Çiçekdağı: 220 konut, proje adı Kırşehir Çiçekdağı 220/500000 Sosyal Konut Projesi, Ziraat Bankası tarafından satışa sunulacak.

Kaman: 150 konut, proje adı Kırşehir Kaman 150/500000 Sosyal Konut Projesi, Ziraat Bankası üzerinden tahsis edilecek.

Mucur: 200 konut, proje adı Kırşehir Mucur 200/500000 Sosyal Konut Projesi, Halk Bankası aracılığıyla hak sahiplerine sunulacak.

Her ilçedeki konut sayısı ve proje detayları, başvuru sahiplerine ilan edilecek ve hak kazananlar dairelerini bu plan doğrultusunda seçebilecek.