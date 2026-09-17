TASFİYE EDİLEN FONLAR (SPK 130 FON TAM LİSTE) Tasfiye edilen fonlar hangileri? Fon tasfiyesi nedir, ne demek?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu toplam 130 yatırım fonunun tasfiye edilmesine karar verildi. Kararın ardından tasfiye edilen fonlar ve fon tasfiyesinin ne anlama geldiği merak konusu oldu. Peki, tasfiye edilen fonlar hangileri? Fon tasfiyesi nedir, ne demek? SPK tasfiye edilen fonların tam listesi haberimizde.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy tarafından kurulan bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verdi. Karar kapsamında söz konusu portföy yönetim şirketlerinin TEFAS’ta işlem gören tüm yatırım fonlarının alım ve satım işlemleri de kapatıldı. Peki, tasfiye edilen fonlar hangileri? Fon tasfiyesi nedir, ne demek? Detaylar...
TASFİYE EDİLEN FONLAR (TAM LİSTE)
SPK kararına göre tasfiye kapsamına alınan toplam 130 fonun portföy yönetim şirketlerine göre dağılımı şöyle:
Tera Portföy: 5 fon
Pusula Portföy: 12 fon
Hedef Portföy: 31 fon
Atlas Portföy: 16 fon
A1 Capital Portföy: 9 fon
Bulls Portföy: 15 fon
Pardus Portföy: 42 fon
Toplamda 130 yatırım fonu tasfiye kapsamında bulunuyor. SPK, kararın sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf ve istikrarlı şekilde işlemesini sağlamak ve yatırımcıların hak ve yararlarını korumak amacıyla alındığını açıkladı.
BULLS PORTFÖY’DEN TASFİYE EDİLECEK FONLAR
Bulls Portföy'ün tasfiye kapsamındaki fonları arasında Bulls Portföy Para Piyasası (TL) Fonu ile çeşitli hisse senedi serbest fonları bulunuyor.
Listede Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü, Beşinci ve Altıncı Hisse Senedi Serbest Fonlar, Algoritmik Hisse Senedi Serbest Fon, Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon, BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon, BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon, Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon, GMS Hisse Senedi Serbest Özel Fon ve Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon yer alıyor.
TERA PORTFÖY’DEN TASFİYE EDİLECEK FONLAR
Tera Portföy’ün tasfiye kapsamındaki 5 fonu şöyle:
Tera Portföy Birinci Serbest Fon
Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Tera Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu
Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
PUSULA PORTFÖY’DEN TASFİYE EDİLECEK FONLAR
Pusula Portföy’ün tasfiye kapsamındaki 12 fonu arasında farklı yatırım stratejilerine sahip hisse senedi serbest fonları ile para piyasası fonları bulunuyor.
Pusula Portföy Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Hisse Senedi Serbest Fonlar
Pusula Portföy Doğu, Güney ve Kuzey Hisse Senedi Serbest Fonları
Pusula Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon
Pusula Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu
Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu
Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
ATLAS PORTFÖY’DEN TASFİYE EDİLECEK FONLAR
Atlas Portföy’ün tasfiye edilecek 16 fonu arasında şu fonlar bulunuyor:
Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Hisse Senedi Serbest Fonlar
Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon
Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon
İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon
Algo Toros Hisse Senedi Serbest Fon
Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon
İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon
Katılım Hisse Senedi Serbest Fon
Dördüncü Serbest (TL) Fon
Serbest Fon
Para Piyasası (TL) Fonu
Para Piyasası Serbest Fon
HEDEF PORTFÖY’DEN TASFİYE EDİLECEK FONLAR
Hedef Portföy’e ait 31 fon arasında serbest fonların yanı sıra para piyasası ve katılım fonları da yer alıyor.
Hedef Portföy Ufuk, Model, Doruk, Doğu, Güneş, Başak, Ada, Ege, Mavi, Kuzey, İdeal, Çınar, Ece, Pusula, Rota ve Nehir Hisse Senedi Serbest Fonları
Hedef Portföy Atlas, Vega, Birinci ve Dördüncü İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fonları
Hedef Portföy Algo Everest İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon
Hedef Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon
Hedef Portföy İnci Hisse Senedi Serbest Özel Fon
Hedef Portföy Para Piyasası Serbest Fon
Hedef Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fon
Hedef Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu
Hedef Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon
A1 CAPITAL PORTFÖY’DEN TASFİYE EDİLECEK FONLAR
A1 Capital Portföy’ün tasfiye kapsamındaki 9 fonu şöyle:
A1 Capital Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon
A1 Capital Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
A1 Capital Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
A1 Capital Portföy Hisse Senedi Serbest Fon
A1 Capital Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon
A1 Capital Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
A1 Capital Portföy Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Serbest Fon
A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
PARDUS PORTFÖY’DEN TASFİYE EDİLECEK FONLAR
Pardus Portföy, 42 fon ile tasfiye kapsamındaki en geniş listeye sahip portföy yönetim şirketi oldu.
Listede Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Sekizinci, Dokuzuncu, Onuncu, Onbirinci, Onikinci, Onüçüncü, Ondördüncü, Onbeşinci, Onaltıncı, Onyedinci, Onsekizinci, Ondokuzuncu, Yirminci, Yirmibirinci ve Yirmiikinci Hisse Senedi Serbest Fonlar bulunuyor.
Bunun yanı sıra tasfiye kapsamında yer alan diğer fonlar şöyle:
Pardus Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fonları
Pardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon
Pardus Portföy Bereket Hisse Senedi Serbest Fon
Pardus Portföy Kartal Hisse Senedi Serbest Fon
Pardus Portföy Anadolu Hisse Senedi Serbest Fon
Pardus Portföy Capital Hisse Senedi Serbest Fon
Pardus Portföy Doğu, Güney, Batı, Kuzey ve Marmara Hisse Senedi Serbest Fonları
Pardus Portföy Model Portföy Hisse Senedi Serbest Fon
Pardus Portföy BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fonları
Pardus Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon
Pardus Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon
Pardus Portföy Sanayi Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon
Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu
Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon
FON TASFİYESİ NEDİR, NE DEMEK?
Fon tasfiyesi, bir yatırım fonunun faaliyetlerinin sona erdirilmesi ve fon portföyündeki varlıkların tasfiye edilmesi sürecidir.
Tasfiye sürecinde fonun yeni pay ihracı ve alım-satım işlemleri durdurulabilir. Fon portföyündeki varlıklar ilgili usule göre tasfiye edilir; fonun borçları, masrafları ve diğer yükümlülükleri karşılandıktan sonra kalan tutar yatırımcıların sahip oldukları pay oranlarına göre dağıtılır.
Tasfiye kararı, fon paylarının otomatik olarak sıfırlandığı anlamına gelmez. Yatırımcıların alacağı tutar, tasfiye sırasında portföy varlıklarının değeri ile fonun yükümlülükleri ve ilgili masraflar dikkate alınarak belirlenir. Tasfiyenin uygulanma yöntemi ve takvimi SPK tarafından tayin edilecek.
TEFAS İŞLEMLERİ DURDURULDU
SPK kararında yalnızca tasfiye edilecek 130 fonla ilgili düzenleme yapılmadı. Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy'ün kurucusu olduğu ve katılma payları TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonlarının alım ve satım yönünde işleme kapatılmasına karar verildi.
Bu nedenle yatırımcıların sahip oldukları fonların tasfiye kapsamında olup olmadığını ve tasfiye sürecine ilişkin ödeme takvimini SPK ile ilgili portföy yönetim şirketlerinin duyurularından takip etmesi gerekiyor.
SPK ayrıca kredili sermaye piyasası işlemlerinde uygulanan özkaynak koruma oranının belirli koşullarla 2 Ekim 2026 seans sonuna kadar yüzde 20 olarak uygulanabilmesine karar verdi. Normal düzenlemede söz konusu oranın yüzde 35 olması öngörülüyor.