TASFİYE EDİLEN FONLAR (SPK 130 FON TAM LİSTE) Tasfiye edilen fonlar hangileri? Fon tasfiyesi nedir, ne demek?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy tarafından kurulan bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verdi. Karar kapsamında söz konusu portföy yönetim şirketlerinin TEFAS’ta işlem gören tüm yatırım fonlarının alım ve satım işlemleri de kapatıldı. Peki, tasfiye edilen fonlar hangileri? Fon tasfiyesi nedir, ne demek? Detaylar...

TASFİYE EDİLEN FONLAR (TAM LİSTE)

SPK kararına göre tasfiye kapsamına alınan toplam 130 fonun portföy yönetim şirketlerine göre dağılımı şöyle:

Tera Portföy: 5 fon

Pusula Portföy: 12 fon

Hedef Portföy: 31 fon

Atlas Portföy: 16 fon

A1 Capital Portföy: 9 fon

Bulls Portföy: 15 fon

Pardus Portföy: 42 fon

Toplamda 130 yatırım fonu tasfiye kapsamında bulunuyor. SPK, kararın sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf ve istikrarlı şekilde işlemesini sağlamak ve yatırımcıların hak ve yararlarını korumak amacıyla alındığını açıkladı.

BULLS PORTFÖY’DEN TASFİYE EDİLECEK FONLAR

Bulls Portföy'ün tasfiye kapsamındaki fonları arasında Bulls Portföy Para Piyasası (TL) Fonu ile çeşitli hisse senedi serbest fonları bulunuyor.

Listede Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü, Beşinci ve Altıncı Hisse Senedi Serbest Fonlar, Algoritmik Hisse Senedi Serbest Fon, Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon, BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon, BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon, Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon, GMS Hisse Senedi Serbest Özel Fon ve Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon yer alıyor.

TERA PORTFÖY’DEN TASFİYE EDİLECEK FONLAR

Tera Portföy’ün tasfiye kapsamındaki 5 fonu şöyle:

Tera Portföy Birinci Serbest Fon

Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

Tera Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu

Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

PUSULA PORTFÖY’DEN TASFİYE EDİLECEK FONLAR

Pusula Portföy’ün tasfiye kapsamındaki 12 fonu arasında farklı yatırım stratejilerine sahip hisse senedi serbest fonları ile para piyasası fonları bulunuyor.

Pusula Portföy Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Hisse Senedi Serbest Fonlar

Pusula Portföy Doğu, Güney ve Kuzey Hisse Senedi Serbest Fonları

Pusula Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon

Pusula Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu

Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu

Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

ATLAS PORTFÖY’DEN TASFİYE EDİLECEK FONLAR

Atlas Portföy’ün tasfiye edilecek 16 fonu arasında şu fonlar bulunuyor:

Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Hisse Senedi Serbest Fonlar

Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon

Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon

İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon

Algo Toros Hisse Senedi Serbest Fon

Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon

İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon

Katılım Hisse Senedi Serbest Fon

Dördüncü Serbest (TL) Fon

Serbest Fon

Para Piyasası (TL) Fonu

Para Piyasası Serbest Fon

HEDEF PORTFÖY’DEN TASFİYE EDİLECEK FONLAR

Hedef Portföy’e ait 31 fon arasında serbest fonların yanı sıra para piyasası ve katılım fonları da yer alıyor.

Hedef Portföy Ufuk, Model, Doruk, Doğu, Güneş, Başak, Ada, Ege, Mavi, Kuzey, İdeal, Çınar, Ece, Pusula, Rota ve Nehir Hisse Senedi Serbest Fonları

Hedef Portföy Atlas, Vega, Birinci ve Dördüncü İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fonları

Hedef Portföy Algo Everest İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon

Hedef Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon

Hedef Portföy İnci Hisse Senedi Serbest Özel Fon

Hedef Portföy Para Piyasası Serbest Fon

Hedef Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Hedef Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu

Hedef Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon

A1 CAPITAL PORTFÖY’DEN TASFİYE EDİLECEK FONLAR

A1 Capital Portföy’ün tasfiye kapsamındaki 9 fonu şöyle:

A1 Capital Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon

A1 Capital Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

A1 Capital Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

A1 Capital Portföy Hisse Senedi Serbest Fon

A1 Capital Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon

A1 Capital Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

A1 Capital Portföy Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Serbest Fon

A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

PARDUS PORTFÖY’DEN TASFİYE EDİLECEK FONLAR

Pardus Portföy, 42 fon ile tasfiye kapsamındaki en geniş listeye sahip portföy yönetim şirketi oldu.

Listede Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Sekizinci, Dokuzuncu, Onuncu, Onbirinci, Onikinci, Onüçüncü, Ondördüncü, Onbeşinci, Onaltıncı, Onyedinci, Onsekizinci, Ondokuzuncu, Yirminci, Yirmibirinci ve Yirmiikinci Hisse Senedi Serbest Fonlar bulunuyor.

Bunun yanı sıra tasfiye kapsamında yer alan diğer fonlar şöyle:

Pardus Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fonları

Pardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon

Pardus Portföy Bereket Hisse Senedi Serbest Fon

Pardus Portföy Kartal Hisse Senedi Serbest Fon

Pardus Portföy Anadolu Hisse Senedi Serbest Fon

Pardus Portföy Capital Hisse Senedi Serbest Fon

Pardus Portföy Doğu, Güney, Batı, Kuzey ve Marmara Hisse Senedi Serbest Fonları

Pardus Portföy Model Portföy Hisse Senedi Serbest Fon

Pardus Portföy BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fonları

Pardus Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon

Pardus Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon

Pardus Portföy Sanayi Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon

Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu

Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon

FON TASFİYESİ NEDİR, NE DEMEK?

Fon tasfiyesi, bir yatırım fonunun faaliyetlerinin sona erdirilmesi ve fon portföyündeki varlıkların tasfiye edilmesi sürecidir.

Tasfiye sürecinde fonun yeni pay ihracı ve alım-satım işlemleri durdurulabilir. Fon portföyündeki varlıklar ilgili usule göre tasfiye edilir; fonun borçları, masrafları ve diğer yükümlülükleri karşılandıktan sonra kalan tutar yatırımcıların sahip oldukları pay oranlarına göre dağıtılır.

Tasfiye kararı, fon paylarının otomatik olarak sıfırlandığı anlamına gelmez. Yatırımcıların alacağı tutar, tasfiye sırasında portföy varlıklarının değeri ile fonun yükümlülükleri ve ilgili masraflar dikkate alınarak belirlenir. Tasfiyenin uygulanma yöntemi ve takvimi SPK tarafından tayin edilecek.

TEFAS İŞLEMLERİ DURDURULDU

SPK kararında yalnızca tasfiye edilecek 130 fonla ilgili düzenleme yapılmadı. Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy'ün kurucusu olduğu ve katılma payları TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonlarının alım ve satım yönünde işleme kapatılmasına karar verildi.

Bu nedenle yatırımcıların sahip oldukları fonların tasfiye kapsamında olup olmadığını ve tasfiye sürecine ilişkin ödeme takvimini SPK ile ilgili portföy yönetim şirketlerinin duyurularından takip etmesi gerekiyor.

SPK ayrıca kredili sermaye piyasası işlemlerinde uygulanan özkaynak koruma oranının belirli koşullarla 2 Ekim 2026 seans sonuna kadar yüzde 20 olarak uygulanabilmesine karar verdi. Normal düzenlemede söz konusu oranın yüzde 35 olması öngörülüyor.