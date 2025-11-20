2026 Dünya Kupası elemelerinde Romanya milli takımı, hem köklü oyuncuların tecrübesine hem de genç yeteneklerin dinamizmine dayanan dengeli kadrosuyla öne çıkıyor. Mircea Lucescu yönetiminde sahaya çıkan ekip, Avrupa elemelerinde güçlü rakiplerle karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Türkiye ile oynanacak kritik play-off yarı finali, Romanya'nın Dünya Kupası yolundaki kaderini belirleyecek ilk sınav olacak. Peki, Romanya Milli futbol takımında hangi futbolcular var? Romanya Milli futbol takımının teknik direktörü kim? Detaylar...

ROMANYA MİLLİ FUTBOL TAKIMINDA HANGİ FUTBOLCULAR VAR?

Florin Ni?a: Milli takımın bir numaralı kalecilerinden; tecrübesi uzun yıllara dayanıyor.

Hora?iu Moldovan: Atletico Madrid altyapısından gelen bir diğer eldiven.

Ştefan Târnovanu: FCSB forması giyen genç ve potansiyelli bir kaleci seçeneği.

Radu Dragu?in: Tottenham Hotspur'da forma giyiyor; savunmada hem hava hakimiyeti hem de teknik kapasite sağlıyor.

Andrei Burca: Al-Okhdood takımında oynayan, milli takımda sık tercih edilen bir stoper.

Ionu? Nedelcearu: Palermo'da görev yapan, defansın merkezinde önemli bir alternatif.

Adrian Rus: Pafos takımından savunmaya katkı veren bir diğer isim.

Andrei Ra?iu: Rayo Vallecano'da oynayan bek / stoper rotasyonu oyuncusu.

Vasile Mogo?: CFR Cluj'da forma giyen, milli takımda tecrübeli bir savunmacı.

Bogdan Racovi?an: Raków Czestochowa takımında oynayarak önemli bir kulüp tecrübesi kazandı.

Nicolae Stanciu: Takımın kilit oyun kurucularından biri; milli takımın kaptanlığı da yaptı.

Razvan Marin: Empoli formasıyla Avrupa'da tecrübesi olan, orta sahanın dinamosu.

Marius Marin: Pisa'da oynayan ve orta saha dengesini sağlayan bir diğer isim.

Alexandru Cicâldau: Konyaspor formasıyla uluslararası tecrübeye sahip biri.

Ianis Hagi: Efsane Hagi'nin oğlu; yaratıcı orta saha rolünde öne çıkıyor.

Darius Olaru, Deian Sorescu, Florinel Coman ve Adrian ?ut gibi oyuncular da hücum yönlü orta saha ya da kanat varyantlarında milli takım için opsiyon oluşturuyor.

George Pu?ca?: Bari forması giyen gol umudu, hava toplarında etkili.

Denis Dragu?: Genç yaşına rağmen milli takımda da sorumluluk alıyor.

Denis Alibec: Tecrübeli forvet, hem içeride hem dışarıda gol tehdidi yaratabiliyor.

Daniel Bîrligea: FCSB takımından ve milli takıma yükselen bir diğer gol adayı.

ROMANYA MİLLİ FUTBOL TAKIMININ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Romanya milli takımında teknik direktörlük koltuğu 2024 yazında değişti. EURO?2024 turnuvası sürecinde takım Edward Iordanescu yönetimindeydi. Ancak sonrasında, Mircea Lucescu yeniden milli takımın başına getirildi.

Lucescu'nun göreve gelişi Ağustos 2024'te gerçekleşti ve federasyon ile iki yıllık bir sözleşme imzaladı.

Teknik ekip olarak yanında; yardımcı antrenörler Ionel Gane ve Florin Constantinovici, kaleci antrenörü Leontin Toader, video analisti Ciprian Ni?a ve fiziki hazırlık ekibi gibi istikrarlı bir ekip kurdu.