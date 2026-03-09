Kabine Toplantısı SON DAKİKA! Emekli ikramiyesi zam var mı, kararlar ve sonuçları açıklandı mı?

Haberler

Güncelleme:
Emekli bayram ikramiyesi 2026 son dakika! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı saat 15.21'de başladı. Kabine toplantısı bayram ikramiyesi zam var mı, olacak mı? Toplantıda "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin güvenlik birimlerinin hazırladığı saha raporları, Suriye ve Gazze'deki gelişmeler, ABD-İran hattındaki gelişmeler ile Afganistan-Pakistan gerilimi ele alındı. Kabine toplantısı son dakika, bayram ikramiyesine zam yapılacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı geniş bir gündemle başladı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı saat 15.21'de başladı. Toplantının gündeminde hem iç güvenlik hem de dış politika başlıkları yer aldı. "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin güvenlik birimlerinin hazırladığı saha raporları Kabine üyelerine sunuldu. Bu kapsamda PKK'nın silah bırakma ve örgüt yapısını tasfiye etme sürecine dair gelişmeler ile sahadan gelen güncel bilgiler değerlendirilen başlıklar arasında bulunuyor. TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapor doğrultusunda gündeme gelebilecek yasal düzenlemeler de toplantıda ele alındı.

Kabine gündeminde bölgesel gelişmeler de geniş yer tuttu. Suriye ve Gazze'de yaşanan gelişmeler ile ABD- İran hattındaki son durum toplantıda değerlendirildi. Ayrıca Afganistan ile Pakistan arasında yaşanan gerilim de dış politika başlıkları arasında yer aldı. İsrail- İran savaşı ve bunun bölgeye yansımaları da toplantının önemli gündem maddelerinden biri oldu.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan Kabine Toplantısı sırasında gündemde çok sayıda başlık bulunuyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Bu toplantıda Kabine'de ele alınan başlıklar ve değerlendirmeler hakkında açıklama yapılacağı belirtiliyor.

Kabine'de görüşülen konular arasında güvenlik, dış politika ve ekonomi başlıkları bulunuyor. İsrail- İran savaşı ve Türk hava sahasına yönelen bir balistik füzenin düşürülmesi olayı da ayrıntılı şekilde ele alınan konular arasında yer aldı. Bu olayın ardından İran Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması ve Türkiye'nin diplomatik tepkisi de toplantıda değerlendirildi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAM VAR MI?

Kabine toplantısının ekonomi başlıklarından biri emeklilerin bayram ikramiyesi oldu. Mevcut durumda 4 bin lira olan bayram ikramiyesi tutarında bir artış yapılıp yapılmayacağı milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Bu konu toplantıda ele alınan başlıklar arasında yer aldı.

Ekonomi gündeminde yer alan bu başlıkla ilgili nihai değerlendirmelerin toplantının ardından yapılacak açıklamalarla netleşmesi bekleniyor. Bayram ikramiyesine yönelik beklentiler Kabine toplantısında görüşülen konular arasında bulunuyor.

KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

Kabine toplantısında güvenlik başlıkları geniş yer buldu. İsrail-İran savaşı ve bölgedeki askeri gelişmeler ayrıntılı biçimde değerlendirildi. İran'dan ateşlenen bir balistik füzenin Türk hava sahasına yönelmesi ve düşürülmesi olayı da toplantıda ele alınması bekleniyor. Bu gelişmenin ardından İran Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması ve yürütülen diplomatik süreç Kabine üyeleri tarafından değerlendirilen başlıklar arasında yer aldı.

