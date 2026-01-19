Galatasaray - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Avrupa futbolunun zirvesinde yaşanacak olan Galatasaray - Atletico Madrid mücadelesi için nefesler tutuldu. Şampiyonlar Ligi heyecanını canlı takip etmek isteyen taraftarlar; karşılaşmanın takvimini, saat kaçta başlayacağını ve yayıncı kuruluşun şifresiz yayın yapıp yapmayacağını sorguluyor. Sarı-kırmızılı ekibin bu zorlu yolculuğuna dair tüm yayın ayrıntıları ve maç öncesi gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz.

GALATASARAY ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa'nın iki köklü kulübünü karşı karşıya getirecek olan bu dev maç için nefesler tutuldu. Galatasaray'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan ilk randevu, 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Dünyanın gözünün üzerinde olacağı bu zorlu karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saati ile 20:45larak belirlendi. Rams Park'ın cehennem atmosferinde oynanacak maçta temsilcimiz, taraftar desteğini arkasına alarak avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

GALATASARAY ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ Mİ?

Futbol tutkunlarının en çok merak ettiği konulardan biri de yayıncı kuruluş bilgisi. Türkiye'de Avrupa kupalarının yayın haklarını elinde bulunduran TRT 1 ve dijital platform tabii, bu dev maçı canlı olarak ekranlara taşıyacak. Galatasaray Atletico Madrid maçı, yayın akışında bir değişiklik olmaması durumunda TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Maçın heyecanı aynı zamanda yüksek görüntü kalitesiyle tabii platformu üzerinden de takip edilebilecek.

ASLAN EVİNDE AVANTAJ PEŞİNDE

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, son dönemde yakaladığı form grafiğini Avrupa arenasında da sürdürmek istiyor. Atletico Madrid gibi disiplinli ve savunma gücü yüksek bir takıma karşı Galatasaray'ın en büyük kozu, hücum hattındaki yıldız isimleri olacak. Özellikle iç sahada baskılı bir oyun tercih eden Galatasaray, ilk maçta kalesini gole kapatıp deplasman öncesi cebine güvenli bir skor koymak istiyor.

Simeone'nin Duvarı: Atletico Madrid Cephesi

Diego Simeone'nin yıllardır süregelen katı savunma disiplini ve kontra atak futbolu, Atletico Madrid'in en büyük silahı olmaya devam ediyor. İspanyol temsilcisi, İstanbul deplasmanında öncelikle skoru korumayı ve Galatasaray'ın vereceği açıkları hızlı oyuncularıyla değerlendirmeyi planlıyor. Griezmann gibi dünya yıldızlarına sahip olan Madrid ekibi, son yıllarda Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkat çekiyor.

GALATASARAY'DA EKSİK VE CEZALI İSİMLER VAR MI?

Maç öncesinde sarı-kırmızılı camiada sakatlıkları devam eden oyuncuların son durumu sağlık heyeti tarafından yakından takip ediliyor. Takımın kilit isimlerinin maça yetişip yetişmeyeceği maç saatine doğru netleşecek. Öte yandan, kart sınırında bulunan oyuncuların durumu da teknik heyetin stratejisini doğrudan etkiliyor.

.

TARAFTARLARDAN MUHTEŞEM KOREOGRAFİ HAZIRLIĞI

Galatasaray taraftarı, Avrupa gecelerinde yaptığı unutulmaz koreografilere bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Stadın tamamen kapalı gişe olması beklenirken, sarı-kırmızılı taraftarların Atletico Madridli oyuncular üzerinde baskı kuracak tezahüratlarla takımlarına 90 dakika boyunca destek vereceği gelen bilgiler arasında.

GALATASARAY - ATLETICO MADRID GEÇMİŞ MAÇ SONUÇLARI

İki takım arasında oynanan son müsabakaların skorları şu şekildedir:

• 25 Kasım 2015: Atletico Madrid 2 - 0 Galatasaray.

• 15 Eylül 2015: Galatasaray 0 - 2 Atletico Madrid.

• 25 Şubat 2010: Galatasaray 1 - 2 Atletico Madrid.

• 18 Şubat 2010: Atletico Madrid 1 - 1 Galatasaray.

• 03 Ekim 1973: Galatasaray 0 - 1 Atletico Madrid (Uzatmalarda).

• 19 Eylül 1973: Atletico Madrid 0 - 0 Galatasaray.