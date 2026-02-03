Fettah Tamince, son dönemde dünya gündemini sarsan Jeffrey Epstein belgeleri nedeniyle Türkiye'de de tartışma konusu oldu. Epstein'in, Tamince'nin sahibi olduğu Rixos Otelleri'nde konakladığı ortaya çıkarken, olayın ayrıntıları sosyal medyada ve uluslararası basında büyük yankı uyandırdı. Peki, Fettah Tamince kimdir, kaç yaşında, nereli? Epstein dosyasında adı geçen Fettah Tamince serveti ne kadar, hangi otellerin sahibi? Detaylar...

FETTAH TAMİNCE KİMDİR?

Fettah Tamince, 1 Ocak 1972'de Van, Çaldıran'da doğmuştur. İlköğretimini Çaldıran İlkokulu'nda tamamlayan Tamince, eğitimine Antalya ve Almanya'da devam etmiş ve üniversite yıllarında ilk ticari girişimlerine başlamıştır.

Bugün Sembol İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Fettah Tamince, Türkiye başta olmak üzere Kazakistan, Ukrayna ve Rusya'da birçok projeye imza atmıştır. Şirketlerinin faaliyet alanları turizm, otel yatırımları ve işletmeciliği, inşaat, enerji, gayrimenkul, medya ve eğitim gibi çok çeşitli sektörleri kapsamaktadır.

Fettah Tamince, 2000 yılında Antalya Çamyuva'da denize sıfır 180 odalı ilk 5 yıldızlı lüks oteli Labada Oteli'ni inşa etmiş ve turizm sektöründe dikkat çekici bir başarı elde etmiştir. 2001 yılında ise Ukraynalı bir işadamı arkadaşıyla ilk Rixos Oteli'ni inşa ederek turizm yatırımlarını genişletmiştir.

FETTAH TAMİNCE KAÇ YAŞINDA?

Fettah Tamince, 1 Ocak 1972 doğumlu olduğu için 2026 yılı itibarıyla 54 yaşındadır.

FETTAH TAMİNCE NERELİ?

Fettah Tamince, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Van ilinin Çaldıran ilçesi doğumludur. Eğitim hayatının ilk basamaklarını burada tamamlamış ve sonrasında Antalya ve Almanya'da eğitimine devam etmiştir.

FETTAH TAMİNCE'NİN SERVETİ NE KADAR?

Fettah Tamince'nin servetiyle ilgili resmi bir rakam verilmemiş olsa da, sahip olduğu otel zinciri ve şirket yatırımları dikkate alındığında serveti milyonlarca dolar seviyesinde olduğu tahmin edilmektedir.

FETTAH TAMİNCE HANGİ OTELLERİN SAHİBİ?

Fettah Tamince'nin sahibi olduğu oteller dünya genelinde 21 adettir. Bunların 11'i Türkiye'de, 3'ü Kazakistan'da, Ukrayna, Libya, İsviçre, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde iki, Hırvatistan'da ise bir otel bulunmaktadır.

Sembol İnşaat çatısı altında hayata geçirilen projeler arasında sadece oteller değil, eğlence, sanat, alışveriş, spor ve kongre merkezleri, cami, kütüphane ve üniversite gibi önemli yatırımlar da yer almaktadır. Bazı dikkat çekici projeleri şunlardır:

Rixos Otel

Mriya 5 Star Resort Hotel

Nursultan Nazarbayev University Stage II – Phase 1

Astana Library

Alupka Villas

Gorky Gorod Entertainment & Shopping Center

Gorky Gorod Sberbank Guest House

Astana National Military Academy_ Stage 1

Khan Shatyr Residences

Antalya Theme Park

Dream of Phaselis

EPSTEIN DOSYASINDA ADI GEÇEN FETTAH TAMİNCE NEDEN GÜNDEMDE?

Fettah Tamince, turizm sektöründe Türkiye ve uluslararası alanda önemli bir isim olarak faaliyet göstermeye devam etmektedir.

Gündemde olmasının nedeni, Jeffrey Epstein'in Fettah Tamince'nin sahibi olduğu Rixos Otelleri'nde konaklamasıdır. Tamince, Epstein'le hiçbir görüşme, mailleşme veya bağlantısı olmadığını açıklamış ve Epstein'in Rixos'ta kalmasının arkadaşı Sultan bin Süleyman'ın ricası üzerine gerçekleştiğini belirtmiştir.

Epstein belgelerinde adı geçen Tamince hakkında yazışmalarda, Epstein'in Rixos yetkilisi Sebla Soydan'a "Sebla, sana ve Fettah'a teşekkürler. Bu onların ve benim hayatımı değiştirdi. Sana minnettarım" ifadeleri geçmiştir.

Fettah Tamince, gazeteci Kenan Taş'a yaptığı açıklamada sürecin sadece yakın bir dostunun ricası üzerine gerçekleştiğini vurgulamış ve Epstein'le herhangi bir doğrudan temasının olmadığını ifade etmiştir.