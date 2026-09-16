FED faizi artırırsa altın ne olur? FED faizleri yükseltirse, indirirse, sabit bırakırsa altın düşer mi, yükselir mi?

Fed'in eylül ayı faiz kararı öncesinde altın piyasasındaki hareketlilik yakından takip ediliyor. Ons altın 4.300 dolar seviyesinde, gram altın ise 6.700 lira bandında seyrediyor. Yatırımcıların odağında ise Fed'in faiz kararıyla birlikte vereceği mesajlar bulunuyor. Peki Fed faiz artırırsa altın düşer mi, faiz indirirse yükselir mi? Faizin sabit tutulması altın fiyatlarını nasıl etkiler? Detaylar haberimizde.

FED FAİZ ARTIRIRSA ALTIN NE OLUR?

Fed'in faiz artırması halinde altın üzerinde aşağı yönlü baskı oluşması bekleniyor. Bunun temel nedenlerinden biri, yüksek faiz ortamının faiz getirisi sağlayan dolar ve ABD tahvillerini yatırımcılar açısından daha cazip hale getirmesi.

Faizlerin yükselmesi veya Fed'in daha sıkı para politikasını sürdüreceğine ilişkin güçlü mesajlar vermesi halinde ABD tahvil getirileri ve dolar değer kazanabilir. Doların güçlenmesi ve tahvil getirilerinin yükselmesi ise ons altın üzerinde baskı oluşturabilir.

Bu nedenle Fed'in faiz artırması durumunda piyasaların karara ve karar metnindeki mesajlara vereceği tepki altın fiyatlarının yönü açısından önem taşıyacak.

FED FAİZLERİ YÜKSELTİRSE ALTIN DÜŞER Mİ?

Fed faizleri yükseltirse altın üzerinde aşağı yönlü baskı oluşması bekleniyor. Yüksek faiz ortamında faiz getirisi sağlayan dolar ve ABD tahvillerinin cazibesinin artması, faiz getirisi bulunmayan altın açısından baskı oluşturabilir.

Bunun yanında Fed'in yalnızca faiz kararı değil, gelecek dönemde para politikasına ilişkin vereceği mesajlar da takip edilecek. Daha sıkı bir para politikası sinyali verilmesi halinde dolar ve tahvil getirilerindeki hareket altın fiyatlarının seyri açısından belirleyici olabilir.

FED FAİZ İNDİRİRSE ALTIN YÜKSELİR Mİ?

Faiz indirimi beklentisi genel olarak altın açısından destekleyici bir unsur olarak değerlendiriliyor. Daha düşük faiz ortamı, faiz getirisi sağlayan dolar ve tahvillerin cazibesini azaltabilirken faiz getirisi bulunmayan altına yönelik talebi artırabilir.

Fed'in faiz indirimiyle birlikte doların zayıflaması ve ABD tahvil getirilerinin gerilemesi halinde ons altın destek bulabilir. Bu nedenle faiz indirimi kararıyla birlikte Fed yetkililerinin gelecek döneme ilişkin mesajları da piyasaların odağında olacak.

FED FAİZ KARARI SABİT KALIRSA ALTIN NE OLUR?

Fed'in faiz oranını değiştirmemesi durumunda altının yönü, kararın piyasa beklentileriyle ne ölçüde örtüştüğüne bağlı olabilir.

Faizin sabit tutulması piyasalar tarafından önceden bekleniyorsa kararın kendisi altın fiyatında sınırlı bir hareket oluşturabilir. Bu durumda yatırımcıların odağı Fed'in sonraki toplantılara ilişkin mesajlarına kayabilir.

Fed faizleri sabit tutarken gelecekte faiz indirimlerinin gündeme gelebileceğine işaret ederse dolar ve tahvil getirilerinde yaşanabilecek geri çekilme altını destekleyebilir. Ancak faizlerin sabit bırakılması tek başına altının kesin olarak yükseleceği anlamına gelmez.

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FED FAİZ KARARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Fed'in resmi takvimine göre karar 16 Eylül Çarşamba günü ABD saatiyle 14.00'te açıklanacak. Bu saat Türkiye saatiyle 21.00'e denk geliyor. Fed Başkanı'nın basın toplantısı ise ABD saatiyle 14.30'da başlayacak.

Fed'in faiz kararıyla birlikte ekonomik görünüm değerlendirmeleri ve gelecek dönemde para politikasının nasıl şekilleneceğine ilişkin mesajlar da takip edilecek.

ALTIN FİYATLARINDA FED ÖNCESİ SON DURUM

Fed toplantısı öncesinde ons altın 4.300 dolar civarında işlem görürken gram altın serbest piyasada 6.700 lira seviyelerinde bulunuyor.

Altın, eylül ayında Fed politikasına ilişkin beklentilerde yaşanan değişimle birlikte baskı altında kalırken, enerji fiyatlarındaki yükseliş de piyasaların enflasyon ve faiz görünümüne ilişkin değerlendirmelerini etkiliyor.

Özellikle petrol fiyatlarında yaşanabilecek yeni yükselişlerin enflasyonist baskıları artırabileceği düşüncesi, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler açısından önem taşıyor.

16 EYLÜL ALTIN FİYATLARI (ALIŞ-SATIŞ)

Has Altın: 6.686,62 TL - 6.718,29 TL

Ons Altın : 4.292,9 dolar - 4.293,4 dolar

USD/KG: 136.810 dolar - 137.310 dolar

EUR/KG: 118.740 euro - 119.390 euro

22 Ayar: 6.082,82 TL - 6.295,19 TL

Gram Altın: 6.652,95 TL - 6.731,50 TL

Altın/Gümüş: 66,63 - 72,28

Yeni Çeyrek: 10.852 TL - 10.982 TL

Eski Çeyrek: 10.681 TL - 10.787 TL

Yeni Yarım: 21.731 TL - 21.958 TL

Eski Yarım: 21.366 TL - 21.541 TL

Yeni Tam: 43.261 TL - 43.775 TL

Eski Tam: 42.733 TL - 43.150 TL

Yeni Ata: 44.010 TL - 44.527 TL

Eski Ata: 44.010 TL - 44.426 TL

Yeni Ata5: 220.651 TL - 224.433 TL

Eski Ata5: 219.648 TL - 222.754 TL

Yeni Gremse: 107.651 TL - 109.017 TL

Eski Gremse: 106.715 TL - 107.942 TL

14 Ayar: 3.654,51 TL - 4.866,89 TL

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi veya yönlendirmesi niteliği taşımamaktadır.