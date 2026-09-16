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FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 Eylül ayı FED faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 Eylül ayı FED faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?
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FED faiz kararı için geri sayım başladı. ABD Merkez Bankası'nın Eylül 2026 toplantısında açıklayacağı faiz kararı, küresel piyasaların gündeminde yer alıyor. Piyasalar, kararın açıklanacağı tarih ve saat ile faiz beklentisinin yönüne odaklandı. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 Eylül ayı FED faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde? FED faiz kararına dair son dakika gelişmeleri...

FED faiz kararı için geri sayım başladı. ABD Merkez Bankası'nın Eylül 2026 toplantısında açıklayacağı faiz kararı, küresel piyasaların gündeminde yer alıyor. Piyasalar, kararın açıklanacağı tarih ve saat ile faiz beklentisinin yönüne odaklandı. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 Eylül ayı FED faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde? Detaylar haberimizde.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) Eylül 2026 faiz kararı için geri sayım sona eriyor. Küresel piyasaların yakından takip ettiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştiriliyor. FED'in faiz kararı 16 Eylül 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak. FED'in resmi takviminde Eylül toplantısı 15-16 Eylül olarak yer alırken, kararın ardından basın toplantısı da gerçekleştirilecek.

2026 EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI NE OLUR, BEKLENTİ NE YÖNDE?

Eylül ayı FED faiz kararı öncesinde piyasa beklentilerinde faiz artışı öne çıkıyor. Özellikle ABD'de enflasyonun yüksek seyretmesi ve enerji fiyatlarındaki hareketlilik, faiz politikasına ilişkin beklentilerin değişmesine neden oldu.

11 Eylül'de açıklanan ABD Ağustos ayı tüketici enflasyonu verisinin ardından faiz artışı beklentileri yükseldi. Reuters'ın 16 Eylül tarihli haberinde piyasaların 25 baz puanlık faiz artışını büyük ölçüde fiyatladığı belirtilirken, CME FedWatch verilerine göre de artış beklentisi yüzde 90'ın üzerine çıktı.

FED'in 3 Eylül'deki açıklamasında ise Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonun FED'in yüzde 2 hedefinin üzerinde olduğunu belirtirken, gelecek verilerin görünüm üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

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FED'İN MEVCUT FAİZ ORANI KAÇ?

FED, Temmuz 2026 toplantısında politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu. FED'in 29 Temmuz tarihli resmi açıklamasında FOMC'nin bu aralığı koruma kararı aldığı belirtildi.

Temmuz toplantısında üç FOMC üyesi ise faiz oranının 25 baz puan artırılmasını istedi. FED'in yayımladığı toplantı tutanaklarında, faiz oranının yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltilmesini isteyen üyelerin bulunduğu görüldü.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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