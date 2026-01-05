Milyonlarca emekli, her yıl olduğu gibi bu yıl da ek zam beklentisi içinde. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin alacağı yüzde 12,18 zam netleşti. Ancak emekliler, seyyanen zam beklentisiyle gündemi yakından takip ediyor. Peki, Emekliye seyyanen zam yapılacak mı? SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaşlarına seyyanen var mı? 4A, 4B, 4C emeklilerine refah payı zammı yapılacak mı? Detaylar...

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün saat 10.00'da aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, aralık ayı enflasyonu yüzde 0,89, yıllık enflasyon ise yüzde 30,89 olarak kayıtlara geçti. Bu veriler sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 12,18 oranında zam yapılacak.

Ancak, bu zam oranı birçok emekli tarafından yetersiz bulunuyor. Özellikle düşük maaş alan emekliler, ek seyyanen zam yapılması yönünde beklenti içinde. Peki, emeklilere ek zam yapılacak mı? Ankara kulislerinden gelen bilgiler, bu yıl seyyanen ek zam yapılmayacağı yönünde.

SGK Uzmanı İsa Karakaş, canlı yayında yaptığı açıklamada, hükümetin ek zam konusunda bir adım atmayacağını belirtti ve mevcut zam oranının uygulanacağını söyledi.

SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARINA SEYYANEN VAR MI?

Emeklilerin merak ettiği en önemli sorulardan biri de SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarına seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı.

Uzmanlar, bu yıl yüzde 12,18'lik enflasyon farkının zaten yasal olarak maaşlara yansıtıldığını, ek bir seyyanen zam uygulanmasının şimdilik gündemde olmadığını vurguluyor.

SSK Emeklisi: Mevcut enflasyon farkı ile maaşı artacak.

Bağ-Kur Emeklisi: Aralık ayı enflasyonuna göre zam alacak.

Memur Emeklisi: Yüzde 12,18 oranında artışla maaşlar güncellenecek.

Bu bağlamda, hükümetin kısa vadede seyyanen ek zam yapması beklenmiyor. Ancak emekli dernekleri ve temsilcileri, düşük maaşlı emekliler için alternatif talepleri dile getiriyor.

4A, 4B VE 4C EMEKLİLERİNE REFAH PAYI ZAMMI YAPILACAK MI?

4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Memur) emeklileri için bir diğer gündem maddesi ise refah payı zammı. Son açıklanan enflasyon rakamları sonrası, maaşlara yansıyacak artış zaten hesaplandı.

Refah payı zammı, özellikle maaşı düşük olan emekliler için önemli bir destek unsuru. Ancak SGK uzmanları, bu yıl için refah payı zammı uygulanmayacağını belirtiyor.

Uzmanlara göre:

Mevcut yüzde 12,18 zam, yasal olarak yeterli görülüyor.

Ek refah payı veya seyyanen zam için hükümetten resmi açıklama gelmedi.

4A, 4B ve 4C emeklileri, maaş artışlarını enflasyon oranına göre alacak.

Bu durum, özellikle düşük maaşlı emeklilerde beklenti ve hayal kırıklığı yaratıyor. Ancak mevcut ekonomik koşullar, ek bir zam yapılmasının önünü kapatıyor.