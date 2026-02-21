BURSA TOKİ ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI: Karacabey, Gemlik, Nilüfer, İnegöl TOKİ çekilişi sonuçları açıklandı mı? Bursa TOKİ 17 bin 225 konutun hak sahipleri!

Bursa'da konut sahibi olmak isteyen binlerce vatandaşın merakla beklediği süreçte geri sayım sona eriyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında hayata geçirdiği 17 bin 225 konutluk dev yatırım için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Peki, Karacabey, Gemlik, Nilüfer, İnegöl TOKİ çekilişi sonuçları açıklandı mı? Bursa TOKİ 17 bin 225 konutun hak sahipleri! Detaylar...

BURSA TOKİ ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Kura organizasyonu saat 11.00'de, Atatürk Kongre Kültür Merkezi Kongre Salonu'nda yapılacak. Şeffaflık ilkesi doğrultusunda noter huzurunda düzenlenecek çekiliş, aynı zamanda canlı yayınla kamuoyuna açık şekilde paylaşılacak.

Bursa TOKİ çekilişi tamamlandıktan sonra Bursa TOKİ çekilişi sonuçları, aynı gün içerisinde erişime açılacak. Noter onay sürecinin ardından asil ve yedek hak sahiplerinin isim listesi TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Ayrıca vatandaşlar sonuçlara e-Devlet sistemi aracılığıyla da ulaşabilecek.

Başvuru yapan adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını sorgulayabilecek. Böylece hem asil listede yer alanlar hem de yedek adaylar resmi ve doğrulanmış veriler üzerinden sonuçlarını öğrenebilecek.

KARACABEY GEMLİK NİLÜFER İNEGÖL BURSA KURA TOKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Resmi takvime göre çekiliş 21 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak. Dolayısıyla sonuçlar, çekiliş tamamlanıp noter onay süreci sonuçlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacak.

Kura süreci, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Böylece Karacabey, Gemlik, Kestel, Nilüfer, İnegöl ve diğer ilçelerde başvuru yapan adaylar süreci anlık olarak takip edebilecek. Canlı yayın uygulaması, kura işleminin şeffaf ve denetlenebilir şekilde yürütülmesini sağlayacak.

Öte yandan TOKİ, Bursa'da konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesini resmi internet adresi üzerinden daha önce yayımladı. Başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adaylar kura çekimine katılamayacak.

Şehit ailesi, gazi, engelli, emekli, genç ve üç çocuklu aile kategorilerinde başvurusu onaylanan vatandaşlar ise kura listesine dahil edildi. Böylece hak sahipliği belirleme sürecine katılmaya hak kazanan isimler netleşmiş oldu.

Kura sonuçları açıklandığında vatandaşlar:

TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden,

e-Devlet sistemi aracılığıyla,

isim listelerine erişim sağlayabilecek.

Sonuç ekranında adayların asil ya da yedek hak sahibi olup olmadığı açık şekilde belirtilecek.

BURSA TOKİ 17 BİN 225 KONUT HAK SAHİPLERİ!

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Bursa genelinde toplam 17 bin 225 konut inşa edilecek. Bu kapsamlı konut hamlesi, kent genelinde birçok ilçeyi kapsıyor ve farklı gelir gruplarına hitap ediyor.

İlçelere göre konut dağılımı ise şu şekilde planlandı:

Merkez İlçeler (Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer)

Toplam 7.550 konut

Gemlik

Toplam 3.000 konut

İnegöl

Toplam 4.000 konut

Mustafakemalpaşa

Toplam 750 konut

Yenişehir

Toplam 500 konut

Orhangazi

Toplam 400 konut

Mudanya

Toplam 300 konut

İznik

Toplam 250 konut

Orhaneli

Toplam 175 konut

Büyükorhan

Toplam 100 konut

Harmancık

Toplam 100 konut

Keles

Toplam 100 konut

Bu dağılım, Bursa'nın hem merkez hem de kırsal ilçelerinde dengeli bir konut üretimi hedeflendiğini ortaya koyuyor. Özellikle merkez ilçelerdeki yüksek konut sayısı, yoğun talebi karşılamaya yönelik planlamanın göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Hak sahipleri, kura çekimi sonucunda belirlenecek ve noter onayının ardından resmi listeler kamuoyuyla paylaşılacak. Böylece Bursa TOKİ 17 bin 225 konutun hak sahipleri netleşmiş olacak.