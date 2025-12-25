Arf Bio Yenilenebilir Enerji, halka arz ile yatırımcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Halka arz tarihi 25-26 Aralık olarak belirlenen şirketin hisse fiyatı ve halka arz büyüklüğü yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, Arf Bio halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? ARF Bio Yenilenebilir Enerji halka arz hangi bankalarda var? Bu haberimizde Arf Bio'nun halka arzına dair tüm detayları, katılım endeksine uygunluğunu, verilecek lot miktarlarını ve hangi bankalarda işlem göreceğini ayrıntılı olarak ele alıyoruz.

ARF BİO HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Arf Bio Yenilenebilir Enerji, katılım endeksine uygun olarak halka arz edilecek. Bu durum, özellikle katılım bankaları üzerinden yatırım yapmak isteyen bireysel yatırımcılar için büyük avantaj sağlıyor. Katılım endeksine uygunluk, şirketin finansal işlemlerinin faizsiz ve katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak gerçekleşeceği anlamına geliyor.

ARF BİO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Arf Bio Yenilenebilir Enerji halka arzında, bireysel yatırımcıların alabileceği lot miktarı başvuru sayısına göre değişiyor. Örnek olarak, 150 bin kişi katılırsa yatırımcı başına yaklaşık 157 lot verilecek ve bu da yaklaşık 3.061 TL yatırım anlamına geliyor. Katılım sayısı 250 bin kişi olursa, her yatırımcı yaklaşık 94 lot alacak, bu da 1.833 TL'ye denk geliyor.

Daha fazla katılım durumunda lot miktarı düşüyor:

350 bin katılım: Her yatırımcı yaklaşık 68 lot alacak (1.326 TL)

500 bin katılım: Yaklaşık 47 lot (916 TL)

700 bin katılım: Yaklaşık 34 lot (663 TL)

1,1 milyon katılım: Yaklaşık 22 lot (429 TL)

1,6 milyon katılım: Yaklaşık 15 lot (292 TL)

2,2 milyon katılım: Yaklaşık 11 lot (214 TL)

Bu dağılım, yatırımcıların kendi bütçelerine uygun olarak lot planlaması yapmasına olanak tanıyor. Halka arzın sınırlı lot dağılımı, başvuru sayısına göre adil bir paylaşım mekanizmasıyla yönetiliyor.

ARF BİO HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Arf Bio Yenilenebilir Enerji'nin halka arzına katılım, Türkiye'nin önde gelen yatırım ve katılım bankaları üzerinden mümkün olacak. İşte halka arzın gerçekleşeceği bankalar ve aracı kurumlar:

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

T.O.M Katılım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Colendi Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Bank A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

Ziraat Dinamik Banka A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

Bu geniş banka ve aracı kurum ağı, yatırımcıların halka arza kolay ve güvenilir bir şekilde erişmesini sağlıyor.