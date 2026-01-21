Altın fiyatları SON DAKİKA: Altın neden yükseliyor, yükselmeye devam edecek mi? 21 Ocak gram, yarım, tam, Cumhuriyet altını ne kadar?

Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilimler ve ticaret savaşı endişeleri, altın fiyatlarını tarihi zirvelere taşıdı. Güvenli liman talebinin hızla artmasıyla birlikte spot altının ons fiyatı yüzde 1,8 yükselerek 4 bin 849 dolar seviyesine ulaştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu sert yükseliş, iç piyasaya da güçlü şekilde yansıdı. Gram altın yüzde 1,9 artışla 6 bin 751 lira seviyesine çıkarak tarihi rekor kırdı. Peki, altın neden yükseliyor, yükselmeye devam edecek mi? 21 Ocak gram, yarım, tam, Cumhuriyet altını ne kadar? Detaylar haberimizde...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusundaki ısrarı ve Avrupa'ya yönelik gümrük vergisi tehditleri, küresel risk algısını belirgin biçimde artırırken, yatırımcıların dolardan uzaklaşarak altına yönelmesine neden oldu.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR 21 OCAK?

Altın fiyatlarındaki yükselişin temelinde jeopolitik belirsizlikler, zayıflayan dolar ve artan güvenli liman talebi yer alıyor. ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ı kontrol altına alma yönündeki söylemleri ve Avrupa'ya karşı sert ticaret politikaları, NATO içindeki dengelere ilişkin endişeleri de beraberinde getirdi.

Capital.com Kıdemli Piyasa Analisti Kyle Rodda, yükselişin arkasında ABD'ye duyulan güvenin zayıflamasının etkili olduğunu vurguladı. Rodda'ya göre yatırımcılar, özellikle uzun vadeli ABD tahvilleri ve doları satarken, altını daha güvenilir bir değer saklama aracı olarak görüyor.

Bu süreçte dolar; euro ve İsviçre frangı karşısında üç haftanın dip seviyelerine yakın seyrederken, Asya borsalarında da düşüşlerin üçüncü gününe girildiği gözlendi.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Piyasalarda altının seyrine ilişkin belirsizlik sürerken, mevcut fiyatlamalarda jeopolitik risklerin belirleyici olmaya devam ettiği görülüyor. ABD Merkez Bankası'nın 27–28 Ocak toplantısında faizleri sabit tutmasının beklendiği bir ortamda, getiri sağlamayan altın düşük faiz görünümünden destek buluyor.

Öte yandan Trump'ın faiz indirimi çağrılarına rağmen Fed'in temkinli duruşunu koruyacağı beklentisi, piyasalarda fiyatlamaların dikkatle izlenmesine neden oluyor. Doların zayıf seyrinin devam etmesi, altının ons bazında küresel talebini artıran unsurlar arasında yer alıyor.

21 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?

21 Ocak itibarıyla ons altındaki sert yükselişin etkisiyle gram altın iç piyasada tarihi zirvesini gördü. Gün içinde yüzde 1,9 değer kazanan gram altın 6 bin 751 lira seviyesine yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu yükseliş, hem küresel fiyatlamalar hem de döviz cephesindeki hareketliliğin birleşik etkisiyle gerçekleşti.

21 OCAK YARIM ALTIN NE KADAR?

21 Ocak'ta gram altındaki tarihi zirve, yarım altın fiyatlarına da yansıdı. Piyasalarda yarım altın işlemleri, gram altın bazlı hesaplamalar doğrultusunda yaklaşık 23 bin 628 lira seviyelerinde takip edildi.

Yarım altın fiyatları, özellikle fiziki altın talebinin arttığı dönemlerde gram altındaki değişimlere paralel hareket ediyor.

21 OCAK TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın fiyatları da 21 Ocak'ta yükseliş trendini sürdürdü. Gram altının 6 bin 751 liraya ulaşmasıyla birlikte tam altın, piyasalarda yaklaşık 47 bin 257 lira seviyelerinde işlem gördü.

Küresel risk algısındaki artış, büyük ölçekli fiziki altın türlerine olan ilgiyi de destekleyen faktörler arasında yer aldı.

21 OCAK CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

21 Ocak itibarıyla Cumhuriyet altını fiyatları da tarihi seviyelere yaklaştı. Güncel gram altın fiyatı baz alındığında Cumhuriyet altını, piyasalarda yaklaşık 48 bin 700 lira seviyelerinde alıcı buldu.

Cumhuriyet altını, uzun vadeli değer saklama aracı olarak görülmesi nedeniyle belirsizlik dönemlerinde talep gören altın türleri arasında bulunuyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Altındaki sert yükselişe karşın diğer değerli metallerde karışık bir görünüm izlendi. Spot gümüş yüzde 1 düşüşle 93,59 dolar seviyesine gerilerken, platin yüzde 0,7 kayıpla 2.445,96 dolar oldu. Paladyum ise yüzde 0,5 düşüşle 1.857,19 dolar seviyelerinde işlem gördü.