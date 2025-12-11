Haberler

Ali Şansalan Beşiktaş karnesi! Ali Şansalan'ın yönettiği Beşiktaş maçları nasıl sonuçlandı?

Ali Şansalan Beşiktaş karnesi! Ali Şansalan'ın yönettiği Beşiktaş maçları nasıl sonuçlandı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in en kritik karşılaşmalarından biri olan Trabzonspor – Beşiktaş derbisi öncesi futbol kamuoyunun en çok merak ettiği konulardan biri hakem ataması oldu. Derbinin hakemi Ali Şansalan! Peki, Ali Şansalan'ın yönettiği Beşiktaş maçları nasıl sonuçlandı? Ali Şansalan Beşiktaş karnesi haberimizde!

Ali Şansalan son yıllarda önemli maçlarda görev aldı. Özellikle Süper Lig'in dikkat çeken karşılaşmalarında sıklıkla sahada yer alan Ali Şansalan Beşiktaş karnesi nasıl? Ali Şansalan'ın yönettiği Beşiktaş maçları nasıl sonuçlandı? Detaylar haberimizde...

ALİ ŞANSALAN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Ali Şansalan, Türk futbolunun deneyimli hakemlerinden biri olarak son yıllarda önemli maçlarda görev aldı. Özellikle Süper Lig'in dikkat çeken karşılaşmalarında sıklıkla sahada yer alan Şansalan, Beşiktaş'ın maçlarında da kritik roller üstlendi. Bu yazıda, Ali Şansalan'ın Beşiktaş ile çıktığı maçların karnesini detaylı olarak inceleyeceğiz.

2025 sezonunda Ali Şansalan, siyah-beyazlıların sadece 29 Eylül 2025 tarihinde oynadığı Kocaelispor maçında görev aldı. Bu karşılaşmada Beşiktaş 1 sarı kart görürken, Kocaelispor 4 sarı kartla cezalandırıldı. Maçın sonuçları ve kart istatistikleri, Şansalan'ın yönetim tarzının sertlik ve oyunun akışı üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.

Ali Şansalan'ın Beşiktaş ile yönettiği son beş maç incelendiğinde, istikrarlı bir hakem profili ortaya çıkıyor. Özellikle sarı ve kırmızı kart kararları ile oyun temposunu kontrol etme yeteneği, onun sahadaki deneyiminin göstergesi olarak öne çıkıyor.

Ali Şansalan Beşiktaş karnesi! Ali Şansalan'ın yönettiği Beşiktaş maçları nasıl sonuçlandı?

ALİ ŞANSALAN'IN YÖNETTİĞİ BEŞİKTAŞ MAÇLARI NASIL SONUÇLANDI?

Ali Şansalan'ın Beşiktaş ile yönettiği son beş maç, siyah-beyazlıların performansı ve maçların gidişatı açısından farklı hikayeler barındırıyor. İşte detaylı istatistikler:

29.09.2025 | BEŞİKTAŞ 3:1 KOCAELİSPOR

Sarı Kart: Beşiktaş 1 - Kocaelispor 4

Sarıdan-Kırmızı Kart: 0

Kırmızı Kart: 0

Penaltı: 0

Bu maç, Beşiktaş açısından rahat bir galibiyet ile sonuçlandı. Ali Şansalan, oyunun kontrolünü sağlarken, disiplin cezası dağıtımında dengeyi korudu.

15.03.2025 | KONYASPOR 1:0 BEŞİKTAŞ

Sarı Kart: Konyaspor 2 - Beşiktaş 2

Sarıdan-Kırmızı Kart: 1-0

Kırmızı Kart: 1-0

Penaltı: 0

Beşiktaş'ın Konyaspor deplasmanında yaşadığı bu maç, hakem yönetimi açısından öne çıkan mücadelelerden biri oldu. Ali Şansalan, özellikle sarıdan kırmızı kart kararları ile oyunun gidişatını etkiledi.

08.02.2025 | SİVASSPOR 0:2 BEŞİKTAŞ

Sarı Kart: Sivasspor 0 - Beşiktaş 2

Sarıdan-Kırmızı Kart: 0

Kırmızı Kart: 0

Penaltı: 0-1

Beşiktaş, deplasmanda etkili bir performans sergileyerek galibiyeti aldı. Şansalan, oyunun temposunu yüksek tutarken sadece bir penaltı kararı ile maçın seyrini etkiledi.

15.09.2024 | TRABZONSPOR 1:1 BEŞİKTAŞ

Sarı Kart: Trabzonspor 2 - Beşiktaş 3

Sarıdan-Kırmızı Kart: 0

Kırmızı Kart: 1-0

Penaltı: 0

Trabzonspor karşısında Beşiktaş'ın aldığı beraberlik, hakem yönetiminin kritik kararlarla şekillendiği bir maç oldu. Ali Şansalan, kırmızı kart ve oyun disiplini konularında dikkat çeken kararlar verdi.

11.08.2024 | SİVASSPOR 0:2 BEŞİKTAŞ

Sarı Kart: Sivasspor 2 - Beşiktaş 1

Sarıdan-Kırmızı Kart: 0

Kırmızı Kart: 0

Penaltı: 0

Sezonun açılış maçlarından biri olan bu karşılaşmada, Beşiktaş'ın galibiyeti hakemin dengeli yönetimi ile gerçekleşti. Ali Şansalan, oyun boyunca istikrarı koruyarak maçın akışını kesintisiz sağladı.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Hakan Ural 'Neler Oluyor Hayatta' programında neden yok? Sebebi ortaya çıktı

Birkaç gündür programda yoktu! Sebebi ortaya çıktı
Gribin ilacı bu meyve! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor

Gribin gerçek ilacı! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor
Gençlerbirliği'nde skandallar bitmiyor! Kongre'ye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı

Kongreye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

Türkiye'de 400'den fazla şubesi var! Dev marka konkordato ilan etti
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı
title