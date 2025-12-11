Ali Şansalan Beşiktaş karnesi! Ali Şansalan'ın yönettiği Beşiktaş maçları nasıl sonuçlandı?

Ali Şansalan son yıllarda önemli maçlarda görev aldı. Özellikle Süper Lig'in dikkat çeken karşılaşmalarında sıklıkla sahada yer alan Ali Şansalan Beşiktaş karnesi nasıl? Ali Şansalan'ın yönettiği Beşiktaş maçları nasıl sonuçlandı? Detaylar haberimizde...

ALİ ŞANSALAN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Ali Şansalan, Türk futbolunun deneyimli hakemlerinden biri olarak son yıllarda önemli maçlarda görev aldı. Özellikle Süper Lig'in dikkat çeken karşılaşmalarında sıklıkla sahada yer alan Şansalan, Beşiktaş'ın maçlarında da kritik roller üstlendi. Bu yazıda, Ali Şansalan'ın Beşiktaş ile çıktığı maçların karnesini detaylı olarak inceleyeceğiz.

2025 sezonunda Ali Şansalan, siyah-beyazlıların sadece 29 Eylül 2025 tarihinde oynadığı Kocaelispor maçında görev aldı. Bu karşılaşmada Beşiktaş 1 sarı kart görürken, Kocaelispor 4 sarı kartla cezalandırıldı. Maçın sonuçları ve kart istatistikleri, Şansalan'ın yönetim tarzının sertlik ve oyunun akışı üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.

Ali Şansalan'ın Beşiktaş ile yönettiği son beş maç incelendiğinde, istikrarlı bir hakem profili ortaya çıkıyor. Özellikle sarı ve kırmızı kart kararları ile oyun temposunu kontrol etme yeteneği, onun sahadaki deneyiminin göstergesi olarak öne çıkıyor.

ALİ ŞANSALAN'IN YÖNETTİĞİ BEŞİKTAŞ MAÇLARI NASIL SONUÇLANDI?

Ali Şansalan'ın Beşiktaş ile yönettiği son beş maç, siyah-beyazlıların performansı ve maçların gidişatı açısından farklı hikayeler barındırıyor. İşte detaylı istatistikler:

29.09.2025 | BEŞİKTAŞ 3:1 KOCAELİSPOR

Sarı Kart: Beşiktaş 1 - Kocaelispor 4

Sarıdan-Kırmızı Kart: 0

Kırmızı Kart: 0

Penaltı: 0

Bu maç, Beşiktaş açısından rahat bir galibiyet ile sonuçlandı. Ali Şansalan, oyunun kontrolünü sağlarken, disiplin cezası dağıtımında dengeyi korudu.

15.03.2025 | KONYASPOR 1:0 BEŞİKTAŞ

Sarı Kart: Konyaspor 2 - Beşiktaş 2

Sarıdan-Kırmızı Kart: 1-0

Kırmızı Kart: 1-0

Penaltı: 0

Beşiktaş'ın Konyaspor deplasmanında yaşadığı bu maç, hakem yönetimi açısından öne çıkan mücadelelerden biri oldu. Ali Şansalan, özellikle sarıdan kırmızı kart kararları ile oyunun gidişatını etkiledi.

08.02.2025 | SİVASSPOR 0:2 BEŞİKTAŞ

Sarı Kart: Sivasspor 0 - Beşiktaş 2

Sarıdan-Kırmızı Kart: 0

Kırmızı Kart: 0

Penaltı: 0-1

Beşiktaş, deplasmanda etkili bir performans sergileyerek galibiyeti aldı. Şansalan, oyunun temposunu yüksek tutarken sadece bir penaltı kararı ile maçın seyrini etkiledi.

15.09.2024 | TRABZONSPOR 1:1 BEŞİKTAŞ

Sarı Kart: Trabzonspor 2 - Beşiktaş 3

Sarıdan-Kırmızı Kart: 0

Kırmızı Kart: 1-0

Penaltı: 0

Trabzonspor karşısında Beşiktaş'ın aldığı beraberlik, hakem yönetiminin kritik kararlarla şekillendiği bir maç oldu. Ali Şansalan, kırmızı kart ve oyun disiplini konularında dikkat çeken kararlar verdi.

11.08.2024 | SİVASSPOR 0:2 BEŞİKTAŞ

Sarı Kart: Sivasspor 2 - Beşiktaş 1

Sarıdan-Kırmızı Kart: 0

Kırmızı Kart: 0

Penaltı: 0

Sezonun açılış maçlarından biri olan bu karşılaşmada, Beşiktaş'ın galibiyeti hakemin dengeli yönetimi ile gerçekleşti. Ali Şansalan, oyun boyunca istikrarı koruyarak maçın akışını kesintisiz sağladı.