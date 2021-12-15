Güreş Federasyonu eski milli takım teknik direktörü Fevzi Şeker'i andı

Türkiye Güreş Federasyonu, 2011'de hayatını kaybeden Avrupa şampiyonu ve eski milli takım teknik direktörü Fevzi Şeker'i andı.

Federasyondan yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Fevzi Şeker 15 Aralık 2011'de teknik direktör olarak görev yaptığı Güreş Milli Takım kampında, görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Avrupa şampiyonu Fevzi Şeker'i bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Türk güreşine yaptığı hizmetleri asla unutmayacağız. Mekanın cennet olsun şampiyon."

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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