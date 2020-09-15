Günyüzü İlçesi Kaymakamlığına atanan Burak Akeller görevine başladı
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Günyüzü İlçesi Kaymakamlığına atanan Burak Akeller görevine başladı

Günyüzü İlçe Kaymakamlığına atanan Burak Akeller görevine başladı.

Günyüzü İlçesi Kaymakamlığına atanan Burak Akeller görevine başladı
15.09.2020 13:19 | Son Güncelleme: 15.09.2020 13:23

Günyüzü İlçe Kaymakamlığına atanan Burak Akeller görevine başladı.

Kaymakam Burak Akeller, 22 Kasım 1988 tarihinde Malatya'da doğdu. İlk öğrenimini Fırat İlköğretim Okulu'nda, lise eğitimini Malatya Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 2014 yılında mezun oldu. 2016 yılında Hatay Valiliği bünyesinde İl Planlama Uzman Yardımcılığı görevine başladı. 2018 yılında Kaymakam Adaylığı Sınavını kazanarak Hatay Valiliği Kaymakam Adayı olarak atandı. Malatya-Yeşilyurt ve Düzce-Gümüşova ilçelerinde Kaymakam Refikliği, Kırşehir-Çiçekdağı ve Manisa-Gölmarmara ilçelerinde Kaymakam Vekilliği, Çanakkale'de Mülkiye Teftiş Stajı görevlerini tamamladı. Yurtdışı stajı kapsamında yabancı dil bilgilerini artırmak ve mesleki konularda incelemelerde bulunup uygulamaları yerinde görmek amacıyla İngiltere Londra Üniversitesi'de eğitimini tamamladı. Kaymakamlık kursu nihayetinde düzenlenen kur'a neticesinde Günyüzü ilçesine atanan ve görevine başlayan Akeller, evli olup iyi derecede İngilizce bilmektedir. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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