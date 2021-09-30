Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası765.588.337Türk Hava Yolları569.972.701Şişe Cam437.950.449Tüpraş433.086.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|765.588.337
|Türk Hava Yolları
|569.972.701
|Şişe Cam
|437.950.449
|Tüpraş
|433.086.013
|Yapı ve Kredi Bankası
|365.273.891
|Kardemir (D)
|321.692.319
|Ereğli Demir Çelik
|167.767.371
|Akbank
|164.648.145
|Petkim
|133.376.893
|Koza Altın
|124.004.106
|Pegasus
|122.834.519
|Emlak Konut GMYO
|107.220.597
|İş Bankası (C)
|103.553.830
|ASELSAN
|102.823.707
|Arçelik
|91.247.311
|Odaş Elektrik
|88.364.051
|Turkcell
|85.284.173
|TAV Havalimanları
|84.566.109
|SASA Polyester
|81.433.362
|Ford Otosan
|81.037.469
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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