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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası765.588.337Türk Hava Yolları569.972.701Şişe Cam437.950.449Tüpraş433.086.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası765.588.337
Türk Hava Yolları569.972.701
Şişe Cam437.950.449
Tüpraş433.086.013
Yapı ve Kredi Bankası365.273.891
Kardemir (D)321.692.319
Ereğli Demir Çelik167.767.371
Akbank164.648.145
Petkim133.376.893
Koza Altın124.004.106
Pegasus122.834.519
Emlak Konut GMYO107.220.597
İş Bankası (C)103.553.830
ASELSAN102.823.707
Arçelik91.247.311
Odaş Elektrik88.364.051
Turkcell85.284.173
TAV Havalimanları84.566.109
SASA Polyester81.433.362
Ford Otosan81.037.469
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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Haber: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
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