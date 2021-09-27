Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Netaş Telekomünikasyon
|16,45
|15,74
|4,51
|Pegasus
|74,80
|71,75
|4,25
|Fenerbahçe Futbol
|33,10
|32,04
|3,31
|SASA Polyester
|27,14
|26,36
|2,96
|Net Holding
|4,74
|4,61
|2,82
|Ege Gübre
|174,90
|170,40
|2,64
|Doğuş Otomotiv
|34,96
|34,08
|2,58
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,98
|25,36
|2,44
|Petkim
|6,40
|6,26
|2,24
|Arçelik
|32,56
|31,86
|2,20
|Vestel
|29,02
|28,42
|2,11
|Ford Otosan
|163,00
|159,80
|2,00
|Kardemir (D)
|6,37
|6,25
|1,92
|Türkiye Sigorta
|4,86
|4,77
|1,89
|Logo Yazılım
|42,26
|41,50
|1,83
|Erbosan
|98,60
|96,90
|1,75
|İş Finansal Kiralama
|2,92
|2,87
|1,74
|Sabancı Holding
|9,57
|9,41
|1,70
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,20
|1,18
|1,69
|Anadolu Efes
|20,42
|20,08
|1,69
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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