Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

01.01.2021 09:53 | Son Güncelleme: 01.01.2021 09:56
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 860 bin 922 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 859 bin 3 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 860 bin 922 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 859 bin 3 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 560 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 980 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 860 bin 922 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 859 bin 3 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 4 bin 692 megavatsaat elektrik ithalatı, 6 bin 611 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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