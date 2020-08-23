Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 607 bini geçti Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 607 bin 45'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 607 bin 45'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 144 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı can kaybı 12 bin 987'ye ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 3 bin 707 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 607 bin 45'e çıktı.

Bugüne kadar 3 milyon 535 bin 67 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 504 bin 127'si iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edildi, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

Kaynak: AA