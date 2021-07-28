Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Afrika Birliği'ne gözlemci olmasına itiraz etti
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Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Afrika Birliği'ne gözlemci olmasına itiraz etti

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Afrika Birliği'ne gözlemci olmasına itiraz etti
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in, Afrika Birliği'ne gözlemci üye olarak kabul edilmesi kararının "dehşet verici" olduğu belirterek bu karara itiraz etti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in, Afrika Birliği'ne gözlemci üye olarak kabul edilmesi kararının "dehşet verici" olduğu belirterek bu karara itiraz etti.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı'ndan (DİRCO) yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika'nın, Afrika Birliği'nin İsrail'e gözlemci statüsü verme konusundaki "haksız ve yersiz kararı" karşısında dehşete düştüğü bildirildi.

Açıklamada, birliğin bu kararı üye ülkelere danışmadan tek taraflı aldığının altı çizilerek, "Bu kararın, Filistin'in mazlum halklarının yıkıcı bombardımanlara uğradığı ve toprakların yasadışı yerleşimlerin devam ettiği bir yılda alınması daha da şok edici." ifadesi kullanıldı.

Afrika Birliği'nin Filistinlilerin ölümlerine ve sivil altyapının tahrip edilmesine şiddetle karşı çıktığının hatırlatıldığı açıklamada, birliğin aldığı kararın bu bağlamda açıklanabilir bir durum olmadığına dikkat çekildi.

Açıklamada İsrail'in yaptığı haksız eylemlerin Afrika Birliği'nin ruhunu zedelediğinin altı çizilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail, uluslararası yükümlülüklerini ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarını tamamen hiçe sayarak Filistin'i yasa dışı bir şekilde işgal etmeye devam ediyor. Bu nedenle, Afrika Birliği Komisyonu'nun, Filistinlilere uygulanan baskının gözle görülür şekilde daha acımasız olduğu bir zamanda İsrail'i ödüllendirmeyi seçmesi anlaşılmaz bir durum."

Güney Afrika hükümetinin bu karar hakkında Afrika Birliği'nden tüm üye ülkelere brifing verilmesini talep edileceğinin kaydedildiği açıklamada, "Güney Afrika, İsrail'in koşulsuz bir barış planını müzakere etmeye istekli olmadığı sürece kesinlikle Afrika Birliği'nde gözlemci statüsüne sahip olmaması gerektiğine inanıyor. Afrika Birliği, Filistin devleti idealinin gerçek egemenlikten yoksun, toprak bütünlüğü ve ekonomik uygulanabilirliği olmayan, balkanize edilmiş parçalara indirgenmesini sağlayacak plan ve eylemlere hiçbir şekilde taraf olamaz." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail Dışişleri Bakanlığından 22 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Addis Ababa Büyükelçisi Aleligne Admasu, 2002'den beri ilk kez Afrika Birliğine gözlemci üye olarak kabul mektubunu sundu." ifadesi kullanılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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