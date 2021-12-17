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GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE
AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el Menfi, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el Menfi, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh Ghazouani, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ve Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile ayrı ayrı görüşecek.

Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda "Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi" münasebetiyle devlet ve hükümet başkanları onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

(İstanbul/11.00/11.45/14.00/14.45/15.30/16.15/17.15/18.45/20.00)

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AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri

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