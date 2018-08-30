Gündem Özeti / 30 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Büyük Zafer'in 96. yıl dönümü

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Kocatepe'den Dumlupınar-Zafertepe'ye, Bağımsızlığa Giden Yolda" sloganıyla Kütahya'da düzenlenecek 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğine katılacak.

(Kütahya/14.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB üyesi ve adayı ülkelerin Dışişleri Bakanlarının katılımlarıyla düzenlenecek gayriresmi nitelikteki toplantıya katılmak üzere Avusturya'ya gidecek.

(Viyana)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eleme turu rövanş maçları yapılacak.

Beşiktaş, Sırbistan'ın Partizan takımıyla Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/21.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'den Galatasaray'ın da yer aldığı 2018-2019 sezonu grup maçlarının kura çekimi Monaco'daki Grimaldi Forum'da yapılacak.

(Monaco/19.00)

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