Gündem Özeti / 24 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde MYK ve PM toplantılarına katılacak.

(Ankara/15.00/16.00)

2- AK Parti, CHP ve HDP'nin Meclis grupları toplanacak.

(TBMM/11.15/13.30/12.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan Slovenya'ya hareket edecek.

(Ankara/07.00)

2- TBMM Genel Kurulunda, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminde uygulanacak hükümleri içeren anayasa değişikliğine ilişkin uyum teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, DOMOTEX Türkiye 2018 Fuarı açılış töreni ile Gaziantep TSO'da sanayici ve iş adamları ile toplantıya katılacak.

(Gaziantep/11.00/15.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- TÜİK, 2018 Nisan ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek ve "Barışın İnşası ve Sürdürülmesi" konulu toplantıda BM Genel Kuruluna hitap edecek.

(New York)

2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

Akıncı Üssü darbe davasında 473 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılanmasına Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Siirt'te, darbe girişimi sırasında Valiliği abluka altına almaya çalışan, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 88'i tutuklu 332 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(Siirt/09.00)

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürülen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'nin emriyle, Hatay'dan 2 tabur Özel Kuvvetler Komutanlığı personelini Ankara'ya götürmek istedikleri gerekçesiyle tutuklanan 6 eski askerin yargılanmasına Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Hatay/09.30)

TRT'nin Harbiye'deki binasının işgal edilmesi ve sonrasında çıkan olaylarda 3 kişinin ölümü, 50 kişinin yaralanması ile Taksim Meydanı'nın kontrol altına alınmaya çalışılması sırasında 39 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin 131 sanığın yargılanmasına, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

Darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgal edilmesi ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

15 Temmuz öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yapılan toplantı ile kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ilişkin 50'si tutuklu 132 sanığın yargılanmasına İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)

2- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Hatay Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe-Beşiktaş maçları yapılacak.

(Hatay/18.00/İstanbul/19.00)

3- TEB BNP Paribas İstanbul Cup uluslararası kadınlar tenis turnuvasında ana tablo müsabakalarına Garanti Koza Park'ta devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda İspanya'nın Baskonia takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Vitoria-Gasteiz/22.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.