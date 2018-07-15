Gündem Özeti / 15 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- 15 Temmuz'un ikinci yılı

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yurt genelinde anma programları ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tören düzenlenecek.

(İstanbul/21.00)

TBMM'de "15 Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi" adlı fotoğraf sergisi açılacak.

(TBMM/14.00)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü ile Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında düzenlenecek programa katılacak.

(Ankara/19.00/20.30)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türksat AŞ Genel Müdürlüğündeki "15 Temmuz Şehitleri Anma Programı"na iştirak edecek.

(Ankara/19.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, İzmir'in Ödemiş ilçesinde temaslarda bulunacak, Ödemiş Belediyesini ziyaret edecek.

(İzmir/11.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini anma etkinlikleri dünya genelinde takip ediliyor.

(Washington/Brüksel/Moskova)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum izleniyor.

(Halep/İdlib/Humus)

SPOR

1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası, Fransa ile Hırvatistan arasında oynanacak final maçıyla sona erecek.

(Moskova/18.00)

2- 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık final müsabakalarıyla tamamlanacak.

3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, tek erkekler finaliyle sona erecek.

(Londra/16.00)

4- Fransa Bisiklet Turu 9. etapla sürüyor.

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