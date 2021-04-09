GÜNDEM ÖZETİ / 10 Nisan 2021

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Özel Okullar Derneği'nin çevrim içi düzenleyeceği "Eğitimde Dijital Dönüşüm" programına katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Özel Okullar Derneği'nin çevrim içi düzenleyeceği "Eğitimde Dijital Dönüşüm" programına katılacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Hatay Valiliğini, Reyhanlı BM Aktarma Sahası'nı, Cilvegözü Sınır Kapısı'nı ve Boynuyoğun Kampı'nı ziyaret edecek.

(Hatay/10.20/11.40/12.30/14.50)

2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen 4. Etnospor Forumu'na video konferans ile katılacak.

(İstanbul/12.00)

2- Süper Lig'de 34. hafta mücadelesi Atakaş Hatayspor-Göztepe, Çaykur Rizespor-Trabzonspor, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçlarıyla başlayacak.

(Hatay/13.30/Rize/16.00/İstanbul/19.00)

3- TFF 1. Lig'in 29. haftasında Altay-Beypiliç Boluspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor, Yılport Samsunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor ve Akhisarspor-Adana Demirspor karşılaşmaları oynanacak.

(İzmir/Balıkesir/13.30/Samsun/16.00/Manisa/19.00)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftası Bahçeşehir Koleji-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ve Pınar Karşıyaka-Galatasaray maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/İzmir/15.15)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Opet ile VakıfBank karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftası Köyceğiz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Muğla/17.00)

7- Milli sporcuların da mücadele ettiği Avrupa Tekvando Şampiyonası, Bulgaristan'da sürecek. Şampiyonanın üçüncü gününde kadınlarda 62 ve 67, erkeklerde ise 74 ve 80 kilolarda mücadeleler yapılacak.

(Sofya/09.00)

8- Türkiye Cimnastik Federasyonunun düzenlediği Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası büyükler kategorisindeki yarışmalarla sona erecek.

(Manisa/10.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı