Güncelleme - Samsun'daki Fetö/pdy Operasyonu

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, örgütün sözde "öğrencilerden sorumlu imamları" olduğu iddia edilen E.A, E.S. ve S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ByLock kullandığı öne sürülen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.

Zanlılar, İlkadım ilçesinde, örgütün Kadifekale ve Unkapanı mahallelerindeki hücre evlerine dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.