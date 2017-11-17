Güncelleme - İzmir'de Silahlı Kavga: 3'ü Polis 7 Yaralı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü polis 7 kişi yaralanırken olayla ilgili 14 kişi gözaltına alındı.





Örnekköy Mahallesi 7402 sokakta iki grup arasında bir düğünde "yan bakma meselesi" yüzünden tartışma çıktı.





Kalabalığın artması ve tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonrası ihbar üzerine olay yerine çevik kuvvet, özel harekat ve yunus ekipleri sevk edildi.





Kavga sırasında silahla ateş edilmesi sonucu kalabalığın içinde yer alan B.D, E.K. ve H.D. ile evinin penceresinde bulunan saçmaların isabet ettiği A.T. yaralandı. Kavgaya müdahale eden 3 polis memuru da hafif şekilde yaralandı.





Yaralı kişiler ile polis memurları kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.





Yaralılardan H.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu, hafif yaralı 3 polisin ise ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildikleri bildirildi.





Bu arada olayın faillerini yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, 14 şüpheliyi gözaltına aldı.



Ekiplerin yaptığı aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği ile bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki sorguları sürüyor.