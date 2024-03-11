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Zorla yerinden edilen siviller Türkiye'de ilk iftarlarını yaptı

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Suriye'de Esed rejimi ve terör örgütü PKK/YPG saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına yakın bölgelerde yaşamlarını sürdüren zorla yerinden edilen siviller ilk iftarlarını yaptı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatları ile terörden arındırılan bölgelerde yaşayan yüz binlerce kişi, ramazana kavuşmanın sevincini yaşadı.

Suriye'de Esed rejimi ve terör örgütü PKK/ Ypg saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına yakın bölgelerde yaşamlarını sürdüren zorla yerinden edilen siviller ilk iftarını yaptı.

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib, Afrin, Bab, Cerablus, Azez, Çobanbey, Tel Abyad ve Rasulayn'da yaşayan yüz binlerce kişi, ramazana kavuşmanın sevincini yaşadı.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatları ile terörden arındırılan bölgelerde çadırlarda, konteyner kentlerde ve briket evlerde yardımseverlerin desteğiyle yaşamını sürdüren yüz binlerce kişi ramazanın ilk iftarını yaptı.

AA muhabirleri, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'ın doğusundaki Bizia Beldesi'nde engelli annesiyle çadırda yaşayan Yüsra Halife'nin iftar sofrasına misafir oldu.

Çorba ve pilavla iftarını açan 53 yaşındaki Yüsra Halife, 2015'te eşini Esed rejimi saldırılarında kaybetti.

Çevredekilerin desteğiyle yaşamlarını sürdüren Halife ailesi, ramazanın hayırlarla dolu bir ay olduğunu belirterek, yardımseverlerin desteğini talep etti.

Kaynak: AA / Güncel

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