Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'dan Kurban Bayramı mesajı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Tutulmaz, mesajında, bayramların sevinçlerin paylaşıldığı, kardeşliğin pekiştiği, huzur ve mutluluk yaşatan, özel ve anlamlı günler olduğunu belirterek, "Milletçe kenetlenmemize vesile olan bayramlarımızda gözleri yollarda bizleri özlemle bekleyen büyüklerimizi unutmamalı, sevgili çocuklarımızı mutlaka sevindirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Tutulmaz, mesajında, bayramların sevinçlerin paylaşıldığı, kardeşliğin pekiştiği, huzur ve mutluluk yaşatan, özel ve anlamlı günler olduğunu belirterek, "Milletçe kenetlenmemize vesile olan bayramlarımızda gözleri yollarda bizleri özlemle bekleyen büyüklerimizi unutmamalı, sevgili çocuklarımızı mutlaka sevindirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Ziyaret ya da tatil amacıyla yola çıkacak vatandaşların trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunan Tutulmaz, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın bekleyenlerine, sevenlerine güven içerisinde ulaşmaları için trafik kurallarına hassasiyetle uymaları, acele etmemeleri, trafik ihlalinde bulunmamaları önem arz etmektedir. Bizleri yaşama bağlayan trafik kurallarına mutlaka uyalım, bayram sevincimizi hüzne dönüştürmeyelim. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, İslam aleminin ve Zonguldaklı hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum."