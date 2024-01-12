Zonguldak'ta Ruhsatsız İşletilen 7 Maden Ocağı Kapatıldı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği tespit edilen 7 maden ocağı kapatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 3 vinç, 2 vagon, 105 metre demir ray ve 8 bin 200 kilogram kömür ele geçirildi. Maden ocakları Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince kapatıldı.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği tespit edilen 7 maden ocağı kapatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar neticesinde Kilimli ilçesinde 7 maden ocağının ruhsatsız işletildiği belirlendi.
Maden ocaklarında 3 vinç, 2 vagon, 105 metre demir ray ve 8 bin 200 kilogram kömür ele geçirildi. Söz konusu maden ocakları Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince kapatıldı.
Maden ocakları orman sınırları içerisinde olduğundan ele geçirilen malzemeler, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.