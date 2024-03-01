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Zonguldak'ta otomobille çarpışan araç iş yerine girdi

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobille çarpışan hafif ticari aracın bir iş yerine girdiği anlar, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazada hafif yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı.

??????? Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobille çarpışan hafif ticari aracın bir iş yerine girdiği anlar, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Erdemir Caddesi'nde E.U. idaresindeki 34 DYC 826 plakalı hafif ticari araç, akşam saatlerinde plakası öğrenilemeyen S.D'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, bir iş yerine girerek durabildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 2 sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan hafif ticari aracın iş yerine girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, otomobille çarpışan hafif ticari aracın iş yerine girmesi, ardından sürücünün araçtan inmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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