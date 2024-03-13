Zonguldak'ta birlikte yaşadığı kadını öldüren eski uzman çavuşa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde birlikte yaşadığı kadını tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve meslekten ihraç edilen uzman çavuş hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, Perşembe beldesi Muharremşah köyünde 28 Aralık 2023'te, M.D'nin birlikte yaşadığı Yeliz Y'yi (40) öldürmesiyle ilgili soruşturmayı tamamladı.

Tutuklu sanık hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle hazırlanan iddianame, Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık M.D'nin Nevşehir Jandarma Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görevde bulunduğu ve ölen Yeliz Y. ile 2019 yılından bu yana dini nikahlı olarak birlikte yaşadığı, bu birliktelikten S.A.D. isimli çocukları olduğu, taraflar arasında ara sıra tartışmaların yaşandığı belirtildi.

Çiftin, aralarındaki ailevi sorunları çözmek için Yeliz Y'nin İstanbul'da ikamet eden ağabeyinin yanına gitmek üzere M.D'nin kiraladığı araçla yanlarında sanığın yeğeni ve müşterek çocukları S.A.D. ile Nevşehir'den yola çıktıkları aktarılan iddianamede, yol boyunca ikili arasında tartışma yaşandığı aktarıldı.

İddianamede ikilinin, sanığın yeğenini bırakmak için ağabeyinin evinin bulunduğu Perşembe beldesi Muharremşah köyüne yaklaştığı sırada, Yeliz Y'nin botlarını giyeceğini ve midesinin bulandığını söyleyerek araçtan indiği kaydedildi.

Sanığın, kusma refleksi göstermesi üzerine yardım etmek amacıyla Yeliz Y'nin kolundan tuttuğu aktarılan iddianamede, taraflar arasında çıkan tartışma üzerine sanığın montunun iç cebinden çıkardığı tabancayla 1-2 metre mesafeden kadına doğru hedef gözetmeksizin ateş ettiği anlatıldı.

İddianamede, sanığın kadını orada bırakarak araçla köye geldiği, durumu anlattığı ağabeyinin bölgeye giderek kadının hayatını kaybettiğini gördüğü, haber vermesi üzerine kolluk görevlilerinin M.D'yi suçta kullandığı silahla yakaladığı yer aldı.

Olay yerinde 8 mermi kovanına rastlandığı belirtilen iddianamede, uzman raporunda giysiler üzerinde bulunan delinme bölgeleri çevresinde yapılan fiziksel ve kimyasal incelemeler neticesinde yapılan atışın "uzaktan atış" olduğu ifade edildi.

Sanığın ifadesinde, Yeliz Y'nin kendisine sürekli hakaret ederek ahlaksızlık yaptığına dair ithamlarda bulunduğunu, kendisini aldatacağını söylediğini, olay günü yolda gelirken sürekli tartıştıklarını, mermisinin bitmesi sebebiyle değil, yeğeninin bağırması üzerine kendisine gelerek eylemine son verdiğini anlattığı kaydedildi.

Yeliz Y'yi öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen sanığın yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.

Olay

Memleketleri Perşembe beldesine bağlı Muharremşah köyüne 28 Aralık 2023'te M.D. ile birlikte yaşadığı Yeliz Y. arasında çıkan tartışma sonucu M.D. tabancayla kadına ateş etmişti.

Yeliz Y. olay yerinde hayatını kaybetmiş, M.D. ise gözaltına alınmıştı.