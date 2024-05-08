Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında 6 binanın yıkımına başlandı

Zeytinburnu'nda "Çırpıcı Veliefendi Kentsel Dönüşüm 2. Etap Projesi" kapsamında, alandaki son 6 binanın yıkımına başlandı.

Hak sahipleriyle görüşmelerin tamamlanması ve sözleşmelerin imzalanmasının ardından alanda kalan 6 binanın yıkım sürecine geçildi.

Yaklaşık 26 bin metrekare iskan edilebilir inşaat alanından oluşacak projede 185 bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Alanda basın mensuplarına açıklamada bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Burada gördüğünüz şantiyede kentsel dönüşüm çalışmaları 2015 yılında özel sektör tarafından başlatılmıştı. Benim 2019 yılında Zeytinburnu Belediye Başkanlığına aday olduğum dönemde hayalet şehre dönüşmüştü. Çünkü özel sektör hak dağılımı konusunda hata yapmış, burada iş tamamen durma noktasına gelmişti." dedi.

Yaşanan sorunu çözmeyi vadettiklerini, 2019 yerel seçimlerinin hemen ardından da burada ilk adımı attıklarını anlatan Arısoy, şöyle devam etti:

"Uzlaşma ve görüşmeler tıkanınca ve tamamlayamayınca buradaki alanı ikiye böldük. Sağ tarafta gördüğünüz alan 1. etap oldu. Bakanlığın bize verdiği yetkiyle birinci etabın temelini geçtiğimiz yıl, yani Mayıs 2023'te atmıştık. Şu anda birinci etabın kaba inşaatı tamamlanmaktadır. Yine o tarihten bu güne ikinci etapta yıkımını gördüğünüz yapılar ile yan tarafta gördüğünüz yapıların uzlaşma görüşmeleri tıkanmıştı. Büyük emek harcadık ve hak sahipleriyle uzlaşma sağlandı. İkinci etabın asıl olarak inşaatının başlamasını engelleyen yapılar bugün itibarıyla yıkılmaya başlanıyor."

Belediye Başkanı Arısoy, son 5 yılda Zeytinburnu'nda 6 bin bağımsız birimin dönüşümünü gerçekleştirdiklerini, önlerindeki dönem için 12 bin bağımsız birim hedefini ortaya koyduklarını dile getirdi.

Öte yandan, Çırpıcı Veliefendi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 1. etabındaki inşaat çalışmaları da devam ediyor. 2 bloktan oluşan ilk etapta 288'i konut, 12'si ticari bölüm olmak üzere 300 bağımsız bölüm bulunuyor.