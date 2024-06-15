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AREGE GÜNÜ BORSA AÇIK MI? Borsa arefe günü kaçta kapanıyor?

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AREGE GÜNÜ BORSA AÇIK MI? Borsa arefe günü kaçta kapanıyor? Kurban Bayramı ve arefe günü Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık? soruları öne çıkıyor.

Borsa çalışma saatleri gündemde yer alıyor. Kurban Bayramı ve arefe günü Borsa İstanbul'un açık olup olmadığı, saat kaça kadar işlem yapıldığı merak ediliyor. AREGE GÜNÜ BORSA AÇIK MI? Borsa arefe günü kaçta kapanıyor? İşte, Borsa İstanbul'un çalışma saatlerine dair detaylar...

AREGE GÜNÜ BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul, resmi tatillerde genellikle kapalıdır. Arefe günü ise yarım gün açık olup, sabah saatlerinden itibaren işlem yapılabilir. Arefe günü borsa saat 13:00'e kadar işlem yapılabilmektedir.

Borsa İstanbul, Kurban Bayramı süresince kapalı olacak. Borsa İstanbul işlemleri, tatilin ardından 20 Haziran Perşembe günü tekrar başlayacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Kurban Bayramı Borsa İstanbul Arefe günü Gündem Finans Ekonomi Haberler

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