Zeydan Karalar: Adana İttifakı 2019'da Oluştu, Bu Dönemde de Devam Edecek

Haber : MAHİR BAĞIŞ – Kamera: ÜNAL AYDIN

CHP'nin yeniden aday gösterdiği Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Adana ittifakı 2019'da oluştu, bu dönemde de Adana ittifakı olacaktır. Muhtemelen birkaç puan farkla ipi göğüsleyeceğiz. Çünkü 5 sene bizi vatandaş gördü. Olağanüstü, objektif, tarafsız, bize oy veren de vermeyen de nasıl hizmet ettiğimiz gördü bütün Adana. Onun da karşılığını göreceğiz...Bu dönem daha rahat bir dönem olacak. Biz 4 lira borcu 1 lira geliri olan bir belediyeden şu anda 4 lira geliri 1 lira borcu bütçesi oluşturduk. Aslında mucize gibi bir şey bu, çok olabilecek bir şey değildi ama yaptık Allah'a şükür" dedi.

CHP'nin yeniden aday gösterdiği Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Zeydan Karalar, CHP'nin kendisini bir kez daha aday göstermesini şöyle değerlendirdi:

"Kendine çok güvenen gibi algılamazsınız beklediğimiz bir sonuçtu. Çünkü biz Seyhan Belediyesi başkanlığımdan sonra, Seyhan Belediyesi'ndeki başarımız bizi büyükşehre taşıdı. Büyükşehirde yaklaşık 5 yıllık çalışma, ağır borç yükünün ödenir hale gelmesi, pandemiye, depreme rağmen Adana'nın hiç görmediği hizmetleri yapmış olmak daha doğru başarılı bir dönemi geçirmek bizi bir kez daha adaylığa sürükleyeceğini biliyorduk tahmin ediyorduk en azından. Tabii takdir Sayın Genel Başkan'ındı, partinin yetkili kurullarınındı, onlar da bizim gibi düşündüler. Yapılan araştırmalarda da bizim durumumuzun iyi çıktığını görünce genel merkez böyle bir karar aldı. Hepimize hayırlı olsun."

"ADANA İTTİFAKI 2019'DA OLUŞTU BU DÖNEMDE DE ADANA İTTİFAKI OLACAKTIR. MUHTEMELEN BİRKAÇ PUAN FARKLA İPİ GÖĞÜSLEYECEĞİZ"

2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti ve CHP ittifakının ortak adayı olan Karalar, bu seçimde sadece Adana ittifakının adayı olacağını belirterek şunları söyledi:

"Orada bir ittifak vardı, üçlü bir ittifak vardı biri resmiydi, bizi dışarıdan destekleyen partiler vardı. Saadette vardı işin içerisinde ama 2019'da onun da ötesinde bir Adana ittifakı oluştu benim üzerimde. Topladığınız zaman normal şartlarda bu partilerin oylarının üstünde bir oy almışlığım var 2019. Adana ittifakı 2019'da oluştu bu dönemde de Adana ittifakı olacaktır. Muhtemelen birkaç puan farkla ipi göğüsleyeceğiz. Çünkü 5 sene bizi vatandaş gördü. Olağanüstü, objektif, tarafsız bize oy veren de vermeyen de nasıl hizmet ettiğimiz gördü bütün Adana. Onun da karşılığını göreceğiz."

"GELİRİN NEREDEYSE 16 KART ARTTIĞI VE BORCUN 4'DE 1'İNE DÜŞTÜĞÜ BÜTÇEYLE PA N DEMİSİZ, DEPREMSİZ BİR ORTAMDA ÇOK DAHA BÜYÜK İŞLER YAPACAĞI AÇIK"

Seçimleri kazanabilmesi halinde önümüzdeki 5 yıla ilişkin bazı projelerini de anlatan Karalar, sözlerini şöyle devam etti:

"Bu dönem daha rahat bir dönem olacak. Biz 4 lira borcu 1 lira geliri olan bir belediyeden şu anda 4 lira geliri 1 lira borcu bütçesi oluşturduk. Aslında mucize gibi bir şey bu, çok olabilecek bir şey değildi ama yaptık Allah'a şükür. Depremi de pandemiyi de yaşadık böyle sıkıntıları çözdüğümüz için Adana bir kere alt geçitler kenti olacak. Metromuzu yapacak olmanın mutluluğunu yaşayacağız. Tramvayımız var, nostaljik tramvayımız var. Çok güzel bir kültür merkezi projemiz var. Dünyanın en güzel nehirlerinden bir tanesi Adana'nın ortasından akıyor ama bunun güzelliğini, doğasını kullanamıyorduk, yapamıyorduk ama inşallah buna el atacağız. Bu 5 yılda bütün olumsuzluklara rağmen 3 alt geçit, 5 yeni bulvar, 197 bulvar ve caddeyi yenileyen Zeydan Karalar, olmayan kreşleri yapan Zeydan Karalar, gelirin neredeyse 16 kart arttığı ve borcun 4'de 1'ine düştüğü bütçeyle pandemisiz, depremsiz bir ortamda çok daha büyük işler yapacağı açık."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yöneticilerine teşekkür ederek sözlerine son veren Karalar, "Ben belediyedeki kardeşlerime, kadroma ve Adana kamuoyuna sonsuz teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanımıza, MYK'mıza, Adana milletvekillerimize ve Adana'dan seçilen MYK üyemiz Sayın Burhanettin Bulut'a teşekkürlerimi arz etmek istiyorum" diye konuştu.