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Zelenskiy, Rus güçlerinden geri alınan İzyum'da toplu mezar bulunduğunu açıkladı

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Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Harkiv bölgesindeki İzyum'da bir toplu mezar yeri bulundu.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Harkiv bölgesindeki İzyum'da bir toplu mezar yeri bulundu. Gerekli incelemeler sürüyor. Yarın çok ve daha net bilgiler olacak." ifadesini kullandı.

Uluslararası ve Ukraynalı gazetecilerin bugün İzyum'a gideceğini aktaran Zelenskiy, "Dünyanın neler olduğunu ve Rus işgalinin nelere yol açtığını görmesini istiyoruz. Önce Buça, sonra Mariupol, şimdi de İzyum. Rusya her yerde ölüm bırakıyor. Bundan sorumlu tutulmalılar." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rus güçlerinden geri alındıktan sonra İzyum'da bulunan bir toplu mezarda 440 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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