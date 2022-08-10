Haber : Zabıta müdürüne silahlı saldırıda 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zabıta müdürüne silahlı saldırıda 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı

 - Güncelleme:
Zabıta müdürüne silahlı saldırıda 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı

AYDIN'ın Didim Belediyesi'nde zabıta müdürü Murat Hacıfettahoğlu, işe gitmek için otomobiline bindiği sırada evinin önünde 1 Ağustos günü silahlı saldırıya uğrayarak iki ayağından yaralandı.

AYDIN'ın Didim Belediyesi'nde zabıta müdürü Murat Hacıfettahoğlu, işe gitmek için otomobiline bindiği sırada evinin önünde 1 Ağustos günü silahlı saldırıya uğrayarak iki ayağından yaralandı. Polisin yaptığı çalışma sonrasında olayın şüphelisi M.A.S. ve ona yardım eden E.A., İstanbul'da yakalanarak Didim'e getirildi.

Olay, 1 Ağustos Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında, Yeni Mahalle Pınar Caddesi'nde meydana geldi. Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, sabah işe gitmek için evinden çıktıktan sonra otomobiline binerken, kar maskeli kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli, tabancayla 5 el ateş ederek kaçtı. Mermilerden 2'si Hacıfettahoğlu'nun sağ, 1'i de sol ayağına isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen zabıta müdürü dün yapılan ameliyatın ardından durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

İSTANBUL'DA YAKALANDILAR

Polis, saldırı anındaki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak silahlı saldırıyı düzenleyen M.A.S. ve ona yardım eden E.A.'nın İstanbul'da bir adreste olduğunu tespit etti. Yapılan çalışma sonrasında polis, E.A. ve M.A.S.'yi İstanbul'da saklandığı adrese operasyon yaparak yakaladı. İki şüphelinin sabah saatlerinde İstanbul'dan Didim'e getirildiği belirtildi. 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevke edileceği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel

Didim Belediyesi İstanbul Zabıta Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title