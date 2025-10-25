Haberler

Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi Haber Videosunu İzle
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için başvurular 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuru ücreti ise 5 bin TL olarak belirlendi. Projede ilk kura çekimi aralık ayında, konut teslimatları ise Mart 2027'de başlayacak.

  • Yüzyılın Konut Projesi Türkiye genelinde 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edecek.
  • Konutların satış bedelleri 1 milyon 800 bin liradan başlıyor ve yüzde 10 peşinat ile 240 ay vade seçeneği sunuluyor.
  • Başvurular 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak ve başvuru ücreti 5 bin TL olarak belirlendi.
  • Konutların teslimatları Mart 2027'de başlayacak.
  • Projede şehit yakınları, gaziler ve engelliler için yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuğu olan aileler için yüzde 10, emekliler ve 18–30 yaş arası gençler için yüzde 20 kontenjan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'da tanıtılan "Yüzyılın Konut Projesi", Türkiye genelinde 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşasını kapsıyor. Konutlar, yatay mimariyle, geleneksel dokuya uygun şekilde tasarlandı. 2+1 daireler 65 ile 80 metrekare, 1+1 konutlar ise yaklaşık 55 metrekare büyüklüğünde olacak.

HANGİ İLDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

  • İstanbul'da 100 bin
  • Ankara'da 30 bin 780
  • İzmir'de 21 bin 520
  • Gaziantep'te 13 bin 940
  • Konya'da 13 bin 670
  • Şanlıurfa'da 13 bin 190
  • Diyarbakır'da 12 bin 170
  • Bursa'da 13 bin 730
  • Antalya'da 13 bin 160
  • Hatay'da 12 bin 640
  • Ardahan 540

Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi

ANKARA'DAKİ ÖRNEK DAİRELER GÖRÜNTÜLENDİ

Ankara'nın Sincan ilçesinde yapılan 2+1 ve 1+1 örnek konutlar, Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi. Depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle inşa edilen daireler, ısı, ses ve su yalıtımlı olacak şekilde tasarlandı. Dairelerde ebeveyn banyosu, duşa kabin, kiler dolabı gibi detaylar bulunurken, mutfaklar bazı projelerde açık, bazılarında ayrı şekilde inşa edildi. Konut çevresinde oturma alanları, çocuk oyun parkları ve otoparklar gibi sosyal donatılar da yer alacak.

Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi

UYGUN FİYAT VE UZUN VADE

Proje kapsamındaki konutların satış bedelleri 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Ev sahibi olmak isteyenler için devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade seçeneği sunulacak.

Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi

BAŞVURULAR 10 KASIM'DA BAŞLIYOR

Projeye başvurular 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuru ücreti 5 bin TL olarak belirlendi.

Kategorilere göre özel kontenjanlar da ayrıldı:

  • Şehit yakınları, gaziler ve engelliler için yüzde 5,
  • 3 ve daha fazla çocuğu olan aileler için yüzde 10,
  • Emekliler ve 18–30 yaş arası gençler için yüzde 20 kontenjan uygulanacak.

Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi

İLK KURALAR ARALIKTA ÇEKİLECEK

Projenin inşa ve ihale süreci kasım ayında başlayacak. İlk kura çekimleri aralık ayında yapılacak, konutların teslimatlarının Mart 2027'de başlaması planlanıyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
40 yıllık Türk kargo devi iflas etti

40 yıllık Türk kargo devi iflas etti
Mantar toplarken dünyanın en zehirli yılanıyla burun buruna geldi

Mantar toplarken dünyanın en zehirlisiyle burun buruna geldi
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Ebru Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı

Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var

Bomba yeni parti iddiası
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Arda Güler'in İspanyol polisine hareketi olay oldu

Arda'nın İspanyol polisine hareketi olay oldu
Sağlık sorunları yaşayan İlber Ortaylı'dan haber var

Sağlık sorunları yaşayan İlber Ortaylı'dan haber var
Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım'da başlıyor

Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım itibarıyla zorunlu
Birileri üniversiteleri karıştırmaya çalışıyor! Karşıt görüşlü öğrenciler yine kafa kafaya geldi

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Yine kafa kafaya geldiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.