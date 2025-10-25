Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için başvurular 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuru ücreti ise 5 bin TL olarak belirlendi. Projede ilk kura çekimi aralık ayında, konut teslimatları ise Mart 2027'de başlayacak.
- Yüzyılın Konut Projesi Türkiye genelinde 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edecek.
- Konutların satış bedelleri 1 milyon 800 bin liradan başlıyor ve yüzde 10 peşinat ile 240 ay vade seçeneği sunuluyor.
- Başvurular 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak ve başvuru ücreti 5 bin TL olarak belirlendi.
- Konutların teslimatları Mart 2027'de başlayacak.
- Projede şehit yakınları, gaziler ve engelliler için yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuğu olan aileler için yüzde 10, emekliler ve 18–30 yaş arası gençler için yüzde 20 kontenjan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'da tanıtılan "Yüzyılın Konut Projesi", Türkiye genelinde 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşasını kapsıyor. Konutlar, yatay mimariyle, geleneksel dokuya uygun şekilde tasarlandı. 2+1 daireler 65 ile 80 metrekare, 1+1 konutlar ise yaklaşık 55 metrekare büyüklüğünde olacak.
HANGİ İLDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
- İstanbul'da 100 bin
- Ankara'da 30 bin 780
- İzmir'de 21 bin 520
- Gaziantep'te 13 bin 940
- Konya'da 13 bin 670
- Şanlıurfa'da 13 bin 190
- Diyarbakır'da 12 bin 170
- Bursa'da 13 bin 730
- Antalya'da 13 bin 160
- Hatay'da 12 bin 640
- Ardahan 540
ANKARA'DAKİ ÖRNEK DAİRELER GÖRÜNTÜLENDİ
Ankara'nın Sincan ilçesinde yapılan 2+1 ve 1+1 örnek konutlar, Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi. Depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle inşa edilen daireler, ısı, ses ve su yalıtımlı olacak şekilde tasarlandı. Dairelerde ebeveyn banyosu, duşa kabin, kiler dolabı gibi detaylar bulunurken, mutfaklar bazı projelerde açık, bazılarında ayrı şekilde inşa edildi. Konut çevresinde oturma alanları, çocuk oyun parkları ve otoparklar gibi sosyal donatılar da yer alacak.
UYGUN FİYAT VE UZUN VADE
Proje kapsamındaki konutların satış bedelleri 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Ev sahibi olmak isteyenler için devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade seçeneği sunulacak.
BAŞVURULAR 10 KASIM'DA BAŞLIYOR
Projeye başvurular 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuru ücreti 5 bin TL olarak belirlendi.
Kategorilere göre özel kontenjanlar da ayrıldı:
- Şehit yakınları, gaziler ve engelliler için yüzde 5,
- 3 ve daha fazla çocuğu olan aileler için yüzde 10,
- Emekliler ve 18–30 yaş arası gençler için yüzde 20 kontenjan uygulanacak.
İLK KURALAR ARALIKTA ÇEKİLECEK
Projenin inşa ve ihale süreci kasım ayında başlayacak. İlk kura çekimleri aralık ayında yapılacak, konutların teslimatlarının Mart 2027'de başlaması planlanıyor.