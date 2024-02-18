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Yüzlerce kişi muhtar adayına destek için yürüdü

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Karabük'te muhtarlık seçiminin en çekişmeli geçtiği Cumayanı köyünde yüzlerce vatandaş, muhtar adayına destek için yürüyüş yaptı. Muhtar adayı Sedat Misoğlu, sorunları çözüp köylerini doğalgaza kavuşturacaklarını söyledi.

Yüzlerce kişi muhtar adayına destek için yürüdü

Cumayanı Köyü Muhtar adayı Sedat Misoğlu:

"Sorunlarımızı çözüp, doğalgaza kavuşacağız"

KARABÜK - Karabük'te muhtarlık seçiminin en çekişmeli geçtiği köylerden olan Cumayanı köyünde yüzlerce vatandaş, muhtar adayına destek için yürüyüş yaptı.

TÜİK verilerine göre 3 bin 61 kişinin yaşadığı Cumayanı köyünde mevcut muhtarın karşısına aday olarak çıkan iş adamı Murat Misoğlu'nun kardeşi Sedat Misoğlu'nu destekleyen köylüler, jandarmanın yoğun güvenlik önlemleri altında destek yürüyüşü yaptı. Muhtarlık seçimlerinde ikiye bölünen Cumayanı köyünde en güçlü aday olarak mevcut muhtarın karşısına çıkan Sedat Misoğlu, köyde seçim yürüyüşü yaptı. Muhtemel bir taşkınlığa karşı Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile komandoların yoğun güvenlik önlemi aldığı yürüyüşte, köylüler davul zurna eşliğinde 'Sedat muhtar' slagonları attı.

Yürüyüşün sonunda vatandaşlara hitap eden muhtar adayı Sedat Misoğlu, köylerini hep birlikte el ele güzel şekilde tanıtacaklarını söyleyerek, "Köyümüzün yol ve su ile doğalgaz sorununu çözmek için çalışacağız. Köyün gençlerini işsizlik sorunundan kurtaracağız. En büyük problemimiz su sıkıntısı ve yollarımızın asfaltının olmaması. Doğalgazımız yok. Bunları devletimizle birlikte çözerek, köyümüzü topluma kazandırmak için el birliği ile mücadele edeceğiz. Köylümüzün ilgisi ve alakası çok yüksek. İnşallah 31 Mart seçimlerinde kavgasız gürültüsüz, kazasız belasız güle oynaya seçimi bitireceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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