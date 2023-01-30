Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü kar yağışıyla beyaza büründü Güncel Haberler Ardahan-Kars sınırlarındaki yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü, kar nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı. Ardahan- Kars sınırlarındaki yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü, kar nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı. Kışın Eskimo usulü balıkçılık ve atlı kızakla gezintinin yanı sıra çeşitli etkinliğe ev sahipliği yapan göl, yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlıyor. Yağışın ardından karla kaplanan göl ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bölgeye gelen bazı vatandaşlar kar üstünde gezinti yaptı. Ziyaretçilerden Aykut Yıldız, daha önce buz üstünde yürüdüğünü belirterek, "Bugün ise karlı zeminde yürüdüm. Gölün buzlu hali ayrı, karlı hali ayrı bir güzel." dedi. Kaynak: AA / Güncel Çıldır Gölü Ardahan Kars Güncel Haberler

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