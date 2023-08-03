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Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 24 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 24 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botuyla ekipler yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen lastik bottaki 24 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

Organizatör olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Yunanistan Datça Muğla Güncel Haberler

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