Yunan unsurlarının geri ittiği 48 kaçak kurtarıldı

İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarının Türk kara sularına ittiği 48 kaçak, Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na saat 06.00 sıralarında, Foça Aslanburnu açıklarında kaçakların olduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, can salları içinde 48 kaçak göçmenin bulunduğu tespit etti. Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı kaçak göçmenler, Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi.

Foça Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kaçak göçmenlerin Yemen, Eritre ve Somali uyruklu oldukları belirlendi. Sorgu ve sağlık muayeneleri devam eden kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecek.