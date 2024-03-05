Yüksekova'da Polis Öğrencilere Üst Geçit Kullanımını Anlattı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri, okul çıkışında üst geçidi kullanmaları için öğrencileri bilgilendirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, okul çıkışlarında olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, okuldan çıkan öğrencilerin Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü tarafından İpekyolu Caddesi'nde kurulan üst geçidi kullanmaları konusunda bilgilendirme yapan ekipler, öğrencilere broşür dağıttı, kalem ve defter hediye etti.